Beşiktaş'ın eski yıldızından beklenmedik Zaniolo iddiası!

Udinese Futbol Direktörü Gökhan İnler, Nicolò Zaniolo’nun İtalya Milli Takımı’na geri dönme sürecinde doğru adımları attığını söyledi. İtalyan oyuncunun fiziksel ve zihinsel olarak toparlandığını belirten deneyimli teknik adam, Serie A’daki performansının milli takım için yeniden güçlü bir aday haline getirdiğini ifade etti.

Zaniolo, Galatasaray’dan kiralık olarak geldiği Udinese’de bu sezon 12 maçta 4 gol kaydetti ve yeniden çıkışa geçen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

İnler, Italian Football Podcast’e verdiği röportajda Zaniolo’nun kulübe geliş sürecini anlatırken, yıldız oyuncunun kariyerini yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu vurguladı. Premier Lig’deki deneyimi ve doğal yeteneğiyle dikkat çeken Zaniolo’nun artık daha olgun bir şekilde sahada yer aldığını belirten İnler, 2026 Dünya Kupası play-off döneminde İtalya’nın onu kadroya çağırması gerektiğini söyledi.

Vardy övgüsü

Udinese’nin bir diğer yükselen değeri olan Oumar Solet hakkında da konuşan İnler, genç savunmacının hem Şampiyonlar Ligi hem Serie A seviyesinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Inter’e attığı dikkat çekici golü hatırlatan İnler, Solet’in fiziksel ve teknik kapasitesiyle tek başına maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu ekledi.

Röportajın devamında, İnler’in eski Leicester City takım arkadaşı Jamie Vardy ile ilgili sözleri ise dikkat çekiciydi. Premier Lig şampiyonluğu yaşadıkları dönemde Vardy’nin soyunma odasındaki yüksek enerjisi ve sıra dışı hazırlık ritüelleriyle takımın moral kaynağı olduğunu anlatan İnler, İngiliz golcüyü “çılgın bir adam ama harika bir lider” sözleriyle tanımladı.

Vardy’nin maçlardan önce Red Bull içmesi, soyunma odasında müzikle disko havası yaratması ve sürekli hareket halinde olması gibi detaylar, onun karakterini anlatan en ilginç bölümler arasında yer aldı. İnler, şu anda Cremonese forması giyen Vardy’nin hâlâ aynı enerjiyi taşıdığını ve son haftalarda attığı gollerle bunu sahaya yansıttığını söyledi.