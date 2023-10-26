Porto'nun tecrübeli savunmacısı Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Porto'nun stoperi Pepe, Devler Ligi tarihine adını yazdırdı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli savunmacı, çarşamba akşamı Antwerp'e karşı sahaya çıktı ve 40 yaş 241 gün ile, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını ele geçirdi.

Bu rekor daha önce 40 yaş 211 gün ile AC Milan'ın eski futbolcusu Alessandro Costacurta'da yer alıyordu.

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Porto'nun Şampiyonlar Ligi mücadelesi nasıl gidiyor?

Pepe'nin takımı Porto, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Antwerp'i deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Portekiz ekibi, grupta 9 puanlı lider Barcelona'nın ardından 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.