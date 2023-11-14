Yaşadığı zorlu süreci anlatan Burak Yılmaz, "İçten içe ‘keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşiktaş’tan kaçamazdım" dedi.

Beşiktaş'ın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz, istifasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuşan Yılmaz, futbolcuların tavırlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Eski futbolcu ayrıca Şenol Güneş ve Vincent Aboubakar ile ilgili de çarpıcı sözler söyledi.

Haberin devamı aşağıda

Burak Yılmaz ne dedi?

Oyuncuların tavırlarından rahatsız olduğunu dile getiren Yılmaz, "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkat çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafeteryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı" dedi.

Aboubakar'ın sakatlığı hakkında da konuşan genç hoca, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Şenol hocamızın gergin halleri beni çok şaşırttı"

Beşiktaş'ın ve Şenol Güneş'in kendisine antrenörlük kariyeri için bir kapı açtığını ve bundan dolayı teşekkür borçlu olduğu dile getiren Yılmaz, "Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyimleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın başkanla konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alışverişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe 'Keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşiktaş’tan kaçamazdım" dedi.

Ayrılığının ardından 5 dakika içinde Rıza Çalımbay'ın getirildiğini söyleyen genç antrenör, "Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim" yorumunu yaptı.