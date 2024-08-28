Burnley'nin forveti Wout Weghorst, transfer döneminin bitiminden önce Ajax'a katılmak için sağlık kontrolüne giriyor.

Burnley forması giyen Wout Weghorst, Ajax'a katılmak üzere. Telegraaf'a göre, Ajax ve Burnley arasında anlaşma sağlandı ve Weghorst'un tıbbi kontrole girmesi planlanıyor. Hollanda milli oyuncusu, yaklaşık 5 milyon euro'nun altında bir ücretle Ajax'a transfer olacak.

Weghorst, Ocak 2022'de Wolfsburg'dan Burnley'e 12 milyon pound karşılığında transfer olmuştu, ancak Burnley'nin Premier Lig'de kalmasına yardımcı olamamıştı. 32 yaşındaki forvet, o zamandan beri Beşiktaş, Manchester United ve Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi. Şimdi ise Hollandalı golcü, kalıcı bir anlaşma ile ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

"Ajax Hollanda'nın en büyüğü"

Weghorst, yakın zamanda Kicker'a verdiği röportajda, "Benim için tüm paket doğru olmalı, dördüncü çocuğumuzu bekliyoruz ve son yıllarda aile olarak çok seyahat ettik. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü, bu da söylemem gereken her şey" diyerek Ajax transferine göz kırpmıştı.

Weghorst'un önümüzdeki günlerde Ajax oyuncusu olarak resmen açıklanması bekleniyor. Bu transfer, diğer forvet oyuncusu Chuba Akpom'un Ajax'tan ayrılmasına yol açabilir. Ancak, Ocak ayına kadar takımda kalması da olası.