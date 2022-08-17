33 yaşındaki orta saha, psikoloji olarak zor bir süreçten geçtikten sonra futbol hayatına son verdi.

Beşiktaş ve Rapid Wien'in eski orta sahası Veli Kavlak, yeşil sahalara veda etmek zorunda olduğunu duyurdu.

2018'de Beşiktaş'tan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyordu.

Kavlak, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu da anlattı.

Veli Kavlak ne dedi?

Tecrübeli futbolcu, Avusturya basınından Heute'ye verdiği röportajda futbola vedasını şu sözlerle duyurdu:

"Bu zamana kadar resmî açıklama yapmadım çünkü psikolojim bozulmuştu. Üzgündüm ve uzun süre kendime itiraf edemedim. Ama ne yazık ki daha fazla devam edemeyeceğim.

"Dokuz kez omzumdan olmak üzere toplamda 15 kez ameliyat geçirdim. Çeşitli terapiler denedim, geri dönmek için çok çalıştım, ancak artık imkânsız."

Kavlak, sakatlığının nasıl başladığıyla ilgili sorulan soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Beşiktaş'ta ilk sezonun sonunda 2012'de bir lig maçımız vardı. Yere düştüm ve ardından kaburgalarım ve omzumda ağrı oldu.

"Doktorlara göre MR hiçbir şey göstermedi. Şaşırdım çünkü gerçekten çok acıyordu. Acıyla oynamaya devam etmek zorunda kaldım çünkü teşhise göre resmî olarak hiçbir şeyim yoktu.

"Sonra giderek kötüleştiğini fark ettim, kronik ağrılarla devam etti. Millî takımda yapılan kontroller sonucu serratus kasındaki yırtıklar ortaya çıktı. Bu, ancak çok yakından bakarsanız tespit edilen bir durum.

"Bu çok önemli bir kas, ama çok nadiren görülür. Muhtemelen bu yüzden doktorlar buna dikkat etmedi. Ağrı kronikleştiği için bunu pahalıya ödedim."

Veli Kavlak'ın kariyeri

Avusturyalı oyuncu, futbola Rapid Wien altyapısında başladı. 2005'te A takıma yükselen Kavlak, altı sezon Avusturya ekibinde oynadıktan sonra 2011'de Beşiktaş'a transfer oldu.

33 yaşındaki orta saha, iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş'ta 152 maça çıktı. Savaşçı oyunuyla bilinen Kavlak, söz konusu 152 karşılaşmada sekiz gol atıp 15 asist yaptı.