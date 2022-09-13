Tecrübeli oyuncu, golden önce pas hatasını yapan isimdi.

Beşiktaş, evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak 2022-23 sezonunda ligde ilk yenilgisini aldı.

Bertrand Traore'nin ağları havalandırdığı pozisyonun başında top kaybı yapan Necip Uysal, yine eleştirilerin odağındaki isimdi.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar'dan da nasibini aldı.

Ne söylendi?

beIN SPORTS'ta maç sonu programında yorumlarda bulunan Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar, şu yorumu yaptı:

"Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. 'İnsanlara yapabileceğinden fazla yük yüklemeyin' diye. Bizim artık bu kardeşimizi affetmemiz lazım.

"Necip'e yapabileceği şeyleri vermemiz gerek. Onun da oynayabileceği bir takımda oynaması lazım. Bu kardeşimiz için yıllardır uğraşılıyor, çaba veriliyor forma veriliyor ama olmuyor.

"Bir insanın yeteneğinden fazla bir şey beklerseniz ondan o sorumluluğu isterseniz olmaz. Yine olmadı. Necip için üzülüyorum. Eminim ki şu anda ondan daha fazla üzülen bir Beşiktaşlı yoktur.

"Bunda daha fazla ısrar etmenin anlamı yok. Enteresan bir şekilde kader ağlarını örüyor ve hep Necip oynuyor. Hafızası güçlü olan insanlar Necip'in hatalarını hatırlayınca daha çok üzülüyor."

Necip Uysal için sırada ne var?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in yedinci haftasında 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak.

Kartal, millî aranın ardından ise 2 Ekim'de derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Valerien Ismael, eleştirilerin odağındaki Necip'in sıradaki maçlarda oynayıp oynamayacağına karar verecek.