Beşiktaş’ın Arsenal, Tottenham ve West Ham United’ın transfer etmek istediği Semih Kılıçsoy için istediği bonservis bedeli 50 milyon euro

Beşiktaş’ın genç golcüsü attığı gollerle dikkatleri üzerine çekerken, yaz transfer döneminin de en önemli isimlerinden olacak.

Süper Lig’de zirve yarışının uzağına düşen ve sezona erken havlu atan Beşiktaş’ta sezonun parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy’a Avrupa’nın büyük liglerinden olan ilgi devam ediyor. İngiliz basınından Caught Offside’da yer alan habere göre Arsenal, Tottenham ve West Ham United, Beşiktaş’ın genç golcüsünü kadroya katma hesapları yaparken, konuşulan bonservis bedelleri 25-30 milyon euro bandında bulunuyor.

Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra bu sezon A takım rotasyonuna dahil olan 2005 doğumlu oyuncu Süper Lig’de oynadığı 20 karşılaşmaya 10 gol ve iki asist sığdırmayı başarmıştı.

EURO 2024'te kadroda olacak

Ligde gösterdiği üst düzey performansın ardından Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna da davet edilen 18 yaşındaki oyuncunun EURO 2024 kadrosunda da olması bekleniyor.

Geçen sezon U19 Ligi’nde 17 karşılaşmada 18 gol atmayı başaran Semih, U21 Milli Takımı’nın İtalya ile oynadığı eleme turu karşılaşmasında da gol sevinci yaşamıştı. Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Semih’i 30 milyon euroluk tekliflere satmayacaklarını ancak 50 milyon euroluk bir teklifi kabul edeceklerini açıklamıştı.