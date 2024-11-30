Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sonlandırdı.

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi 30.11.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Maccabi Tel Aviv maçının ardından ayrılık söylentileri gündeme gelen van Bronckhorst, son antrenmanda takımın başında yer almadı. Hatayspor maçına, takımın hazırlıklarını Serdar Topraktepe yönetti.

Basında yer alan çeşitli haberlerde, van Bronckhorst'un ayrılık için alacaklarının tamamını talep ettiği ve bu nedenle Beşiktaş'ın Hollandalı teknik adama 2.2 milyon euro ödeme yapmayı planladığı ifade edildi.

Ancak, kulüpten bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sergen Yalçın ismi gündemde

Daha önce Feyenoord ve Rangers gibi önemli kulüplerde görev yapan Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermişti. Öte yandan ayrılık kararının resmiyet kazanmasının ardından yeni teknik direkör arayışları da hız kazandı.

İlk temasın, daha önce Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın ile kurulduğu iddia edildi.

Beşiktaş camiasında yaşanan bu gelişme, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, yönetimin kısa süre içinde yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlaması bekleniyor.