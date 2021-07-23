Beşiktaş, Ghezzal ile anlaştı, tek engel bonservis

Beşiktaş ile Galatasaray arasında büyük bir transfer rekabeti yaratan Rachid Ghezzal ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Rachid Ghezzal yarışında son hamlesiyle yeniden öne geçen Beşiktaş, transferi bitirmeye çok yaklaştı.

Siyah beyazlı kulüple kiralık sözleşmesi sona eren Ghezzal, Leicester City’nin sezon öncesi kampına katılmıştı.

A Spor’un haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler Ghezzal ile internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Ghezzal geçen haftaya göre tavrını değiştirdi ve Beşiktaş’ta devam etmek istediğini söyledi.

2.5 milyon euro garanti ücret

Oyuncunun menajeri de kulübe gelerek yöneticilerle görüştü ve Beşiktaş’ın teklifini arttırmasıyla taraflar arasında 3+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandı.

Cezayirli oyuncuya ilk etapta Galatasaray 2.8 milyon euro, Beşiktaş ise 2.2 milyon euro garanti ücret teklif etmişti. Teklifte yapılan 300 bin euro’luk artış ibreyi yeniden Beşiktaş lehine çevirdi.

Transfer kesinlik kazanırsa Ghezzal, Beşiktaş’tan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Buna ek olarak kontratta şampiyonluk bonusu, Şampiyonlar Ligi puan bonusu ve maç başı primler de yer alacak.

Bonservis pazarlığı sürüyor

Beşiktaş’ın Ghezzal transferini sonuçlandırmasının önündeki tek engel Leicester City ile yürütülen bonservis pazarlığı. İngiliz kulüp yıldız oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis talep ediyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

Geçen sezon Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Ghezzal için Galatasaray’ın devreye girmesiyle iki takım arasında tansiyon yükselmişti. Kulüp başkanları yaptıkları açıklamalarla geri adım atmayacaklarını belirtirken, taraftarlar da Ghezzal’in hangi takımı seçeceği konusunda büyük merak yaşıyor.

Süper Lig'de 2020/21 sezonunu asist kralı olarak tamamlayan Ghezzal, 2010/11’den bu yana bir sezonda en yüksek asist sayısına ulaşan oyuncu olmuştu.

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