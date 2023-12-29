Beşiktaş Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile 2.5 senelik sözleşme imzalamaya çok yakın

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile büyük oranda anlaştı.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta Bruno Genesio ismi önce çıktı. Sports Digitale’den Sercan Dikme’nin aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlı takım Fransız teknik direktörle büyük oranda anlaşırken, kısa sürede imza atması beklenen Genesio’nun üç gün içerisinde İstanbul’a gelebileceği ifade edildi.

Habere göre Genesio ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat 1.5+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Son olarak Fransız ekibi Rennes’te görev yapan Genesio takımının sezona 4 maçta 3 puanla başlaması üzerine görevinden ayrılmıştı.

Beşiktaş'ı elemişti

Teknik direktörlük kariyerine Fransa’nın köklü kulübü Lyon’da başlayan Genesio, 2015-2019 yılları arasında Lyon’da görev yapmıştı.

2020’de Çin’in Beijing Guoan takımını çalıştıran Genesio sonrasında ülkesine dönmüş ve Rennes’te görev yapmıştı. Rennes’te baştan sona görev yaptığı her iki sezonda da 20 galibiyet barajını geçen Genesio özellikle genç oyuncuların gelişimine yaptığı katkıyla öne çıkıyor. 57 yaşındaki teknik direktör Lyon 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş’ı elediğinde Lyon’un başında bulunuyordu.