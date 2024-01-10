Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'yı transfer etmek için girişimlere başladı

Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş gündemine Süper Lig'in son gol kralını aldı.

Fenerbahçe’deki son sezonunda Süper Lig’de gol krallığı yaşayan yıldız oyuncu Enner Valencia’nın sezonun geri kalan bölümünde yeniden Türk futbolunda boy gösterebileceği öne sürüldü. Ajansspor’da yer alan haberde teknik direktörlük koltuğuna Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos’u oturtan Beşiktaş’ın Süper Lig’de iz bırakmayı başaran Valencia’yı istediği belirtildi.

Lige damga vurmuştu

Kadro dışı kalan Vincent Aboubakar ile yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı takımın aracılar aracılığıyla Valencia için nabız yokladığı ve golcü oyuncunun de yeniden İstanbul’a dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Sarı-lacivertli formayla toplam 116 karşılaşmada görev alan Valencia, 59 gol, 17 asistlik performans ortaya koyan Valencia, kontratını yenilememiş ve Brezilya’nın Internacional takımına katılmıştı.

Ekvadorlu oyuncu Brezilya futboluna da çabuk adapte olmayı başarırken, burada oynadığı 28 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı. Bir dönem Premier Lig’de de oynayan ve Ekvador Milli Takımı’nın da en önemli ismi olan Valencia, kariyerindeki en iyi dönemi Jorge Jesus’un yönetimi altında Fenerbahçe’de yaşamış ve ligin en etkili forvetlerinden olmuştu.