Beşiktaş evinde boş geçmiyor
Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, 2021-22 sezonuna da oldukça etkili bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de ilk beş haftayı 13 puanla tamamlamayı başaran Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise Borussia Dortmund'a mağlup olmuştu.
Süper Lig'de şu ana dek kalesinde yalnızca iki gol gören siyah-beyazlılar, hücum anlamında da oldukça iyi istatistiklere sahip. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, altıncı haftada Adana Demirspor karşısında buldukları gollerle iç sahadaki serilerini de sürdürdüler.
İç sahada boş geçmiyorlar
Adana Demirspor karşısında 20. dakikada Montero ile öne geçen Beşiktaş, Opta verilerine göre bu golle birlikte iç sahadaki son 22 maçında da gol bırakmayı başardı.
Editörün Seçtikleri
Bu alanda ligin en uzun serisine sahip olan Beşiktaş, toplamda da 56 gol kaydetti.
Beşikaş'ı neler bekliyor?
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak.
Ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci mücadelesi için 23 Eylül tarihinde Ajax deplasmanına gidecek.
Daha fazlası için:
Paris Saint-Germain'de Lionel Messi krizi
Kasımpaşa forması da giyen Chelseali Drinkwater’dan acı itiraf
Stefan Kuntz, Sergen Yalçın’ın ismini duyduğunda neden güldü?