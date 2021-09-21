Beşiktaş evinde boş geçmiyor

Adana Demirspor maçında da rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, iç sahada gol bulmakta zorlanmıyor.

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, 2021-22 sezonuna da oldukça etkili bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de ilk beş haftayı 13 puanla tamamlamayı başaran Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise Borussia Dortmund'a mağlup olmuştu.

Süper Lig'de şu ana dek kalesinde yalnızca iki gol gören siyah-beyazlılar, hücum anlamında da oldukça iyi istatistiklere sahip. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, altıncı haftada Adana Demirspor karşısında buldukları gollerle iç sahadaki serilerini de sürdürdüler.

İç sahada boş geçmiyorlar

Adana Demirspor karşısında 20. dakikada Montero ile öne geçen Beşiktaş, Opta verilerine göre bu golle birlikte iç sahadaki son 22 maçında da gol bırakmayı başardı.

Bu alanda ligin en uzun serisine sahip olan Beşiktaş, toplamda da 56 gol kaydetti.

22 - Evinde oynadığı son 22 Süper Lig maçında da gol atan @Besiktas (toplam 56 gol), ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Doludizgin. pic.twitter.com/4OtFUwRPZA — OptaCan (@OptaCan) September 21, 2021

Beşikaş'ı neler bekliyor?

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak.

Ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci mücadelesi için 23 Eylül tarihinde Ajax deplasmanına gidecek.

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