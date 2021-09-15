Beşiktaş, Dortmund karşısında bir ilkin peşinde

Şampiyonlar Ligi macerasına Borussia Dortmund maçıyla başlayacak olan Kara Kartal, makus talihi kırmayı amaçlıyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Gelin, 19.45'te başlayacak maçla ilgili öne çıkan istatistiklere ve dikkat çeken noktalara göz atalım.

Türk takımları Dortmund'un bileğini bükemiyor

Beşiktaş, Avrupa arenasında Borussia Dortmund ile karşılaştığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı (1989/90 Kupa Galipleri Kupası'nda 0-1 ve 1-2).

Şampiyonlar Ligi tarihinde Türk takımlarına karşı çıktığı dört maçı da kazanan Borussia Dortmund, bu galibiyetlerin tamamını Galatasaray'ı yenerek aldı (4G). Alman ekibinin, temsilcilerine karşı her maçı kazandığı iki ülkeden biri Türkiye (Çek Cumhuriyeti ile birlikte).

Avrupa arenasında Alman takımlarına rakip olduğu 11 maçın sadece ikisini kazanan Beşiktaş (1B 8M), bu iki galibiyeti de son eşleşmesinde RB Leipzig'i yenerek aldı (2017/18 Şampiyonlar Ligi grupları).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçı kaybeden Borussia Dortmund (1-3 vs Lazio), daha sonraki beş grup karşılaşmasında yenilgi almadı (4G 1B) ve Aralık 2014-Aralık 2016 arasındaki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yakaladı.

Son 10 maçta tek galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının sadece birini kazanan Beşiktaş (5B 4M), bu dört yenilginin ikisini Alman takımlarından aldı (0-3 vs Wolfsburg & 1-3 vs Bayern Münih).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 15 maçın sadece birinde gol atamayan Borussia Dortmund (0-2 vs PSG), bu süreçte rakip filelere toplam 27 gol gönderdi (1.8 ortalama).

Devler Ligi'nin en golcü Belçikalısı Batshuayi

Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 10 maça çıkan Belçikalı oyuncular arasında dakika/gol oranı en iyi isim, Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi (138; 553 dakikada 4 gol).

Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 500 dakika forma giyen oyuncular arasında dakika/gol oranı en iyi isim olan Borussia Dortmund santrforu Erling Haaland, sahada kaldığı her 63 dakikada bir rakip filelere gol gönderiyor. Haaland bu turnuvada çıktığı 10 grup karşılaşmasında ise toplam 14 gol attı.

Alex Teixeira'nın Almanlara şansı tutmuyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, Eylül 2010-Aralık 2015 arasında Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 11 gol kaydetti. Brezilyalı oyuncunun turnuva kariyerinde gol atamadığı ülke temsilcileri arasında en fazla karşılaştığı rakipleri Almanya'dan (6 maç).

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı Eylül 2019'dan bu yana Erling Haaland'dan (23; 20 gol & 3 asist) daha fazla gole katkı sağlayan tek isim Robert Lewandowski (25).

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