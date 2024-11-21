Hasan Arat, Beşiktaş'ın hedefleri, transfer politikası ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Talisca sorusuna ise net yanıt verdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, düzenlediği basın toplantısında kulübün gelecek hedefleri, transfer politikaları ve gündemdeki tartışmalara dair önemli açıklamalar yaptı.

Hasan Arat, kulübün mali durumuyla ilgili, "Banka borcunu 4,5 yıl içinde bitireceğiz. Faiz oranları çok yüksek, bu durum bizi zorluyor ancak Beşiktaş bu süreci aşacaktır" dedi. Ayrıca, yayın gelirlerinden elde edilen gelirlerin sürdürülebilir bir yapı için yeterli olmadığını belirterek, "Geçen yıl yayın gelirlerinden 4,6 milyon euro kazandık, ancak bu sadece iki kanat oyuncusunun maliyetine denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Talisca sorusuna net cevap

Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülen Talisca’nın Beşiktaş’a transferiyle ilgili soruya yanıt veren Arat, "Başka takımların ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Bizim Rafa Silva’mız var, o bize yeter. Beşiktaş olarak bu konuda kararımızı verdik. Talisca için seçim öncesi konuşmalar yapılmıştı, ancak bugünün şartlarında durum farklı. Rafa Silva ile yola devam ediyoruz" dedi.

Arat, transferin son gününde Chelsea’den bir genç oyuncuyu kadrolarına katmak üzere olduklarını ancak oyuncunun astronomik bir bedelle Suudi Arabistan’a transfer olduğunu açıkladı. Siyah beyazlı kulübün başkanı, "Bu durum sonrası hocamız Joao Mario’yu istedi ve biz de bu kararı verdik. Joao Mario adaptasyon sürecinde, zamanla takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

VAR sistemi ve hakem kararları

Hasan Arat, VAR sistemi ve hakem kararlarıyla ilgili olarak, "Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Türkiye’de futbol, adalet konusunda çok geride. UEFA maçlarında izleme süreleri çok kısa, ancak burada kararlar dakikalarca inceleniyor. Bu sistem değişmeden Türkiye futbolu başarıya ulaşamaz" dedi.

Beşiktaş’ın yeni dijital platformu BJK Super App’in başarıyla hayata geçirildiğini de ifade eden Arat, "14 saatte 230 bin indirme gerçekleşti. Bu Beşiktaş’ın büyüklüğünün bir göstergesidir. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.