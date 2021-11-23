Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den 'dolar' yorumu

Dolar'ın 13 TL’yi, euro’nun ise 15 TL’yi geçmesiyle spor kulüplerinin de dengesini bozuyor. Futbolculara döviz olarak ödemelerini yapan kulüplerin maaş yükü, dolar ve euro’nun artmasıyla bir hayli artmış oldu. İflasın eşiğindeki kulüpler, şimdi de yeni bir hayatta kalma mücadelesine girecekler.

Son yıllarda ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan spor kulüpleri, kurda yaşanan artış sonrasında çok daha kötü bir durumun içine girdi. Borç yükü daha da artan kulüplerin, döviz kurunun artmasının ardından nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil.

Beşiktaş Başlkanı Ahmet Nur Çebi, dolar ve euro'nun yükselmesiyle özellikle futbol kulüplerinin zor durumda kalacağını belirtiyor.

Ne söylendi?

Cumhuriyet'in haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Sportif faaliyetleri yönetmek çok daha zor bir duruma geldi. Özellikle futbol, kurlardan fazlasıyla etkileniyor."

Beşiktaş’ın bu sezonki maaş bütçesi yaklaşık 35 milyon euro, Fenerbahçe’nin maaş bütçesi 33 milyon euro'yu bulurken Galatasaray’ın maaş yükü ise 50 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

Dolar ve euro'nun artışı sürüyor

Öte yandan, kulüplerin bankalardan döviz cinsinden aldığı kredilerin ödemesi kısa süre önce TL’ye çevrilmişti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bankalara toplamda 893 milyon dolar'lık borcu var ve bu kulüpler, futbolculara euro veya dolar olarak ödeme yapıyor.

Dolar ve euro'nun hızla yükselişi devam ederken bu yükselişin durdurulamaz bir gidişatı var.

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