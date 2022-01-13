Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli ve yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Hem Türk futbolunun hem de Beşiktaş'ın mevcut ekonomik durumunun altyapıya yönelmeyi gerektirdiğinin altını çizen Çebi, Mayıs ayında yapılacak kongrede başkan adayı olacağını da ilk kez açıkladı.

Çebi ne söyledi?

Beşiktaş altyapısının geçmişte yetiştirdiği oyuncularla Türk futboluna çok önemli değerler kazandırdığını belirten Çebi, sonuçlar olumsuz olsa bile bu projede kararlı olduklarını söyledi:

"Tarihimizde ilk defa bir sezonda üç kupa kazandık. Bu nedenle çok gururlu ve mutluyuz. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum.

"Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok.

"Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığı için teşekkür ediyorum.

"Günlerdir Beşiktaş'ın teknik direktörünün Önder Karaveli olduğunu söylüyorum ama bana hala hoca kim olacak şeklinde sorular geliyor. Önder Karaveli büyük bir projenin parçası olmaya devam edecek.

"Hocamız Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum"

"Hayatımı Beşiktaş'a adadım"

Kendisini Türk futboluna ve Türk gençlerine adadığını söyleyen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli, Beşiktaş için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti:

"Bana önce futbolcu olma şansı tanıyan, sonra da antrenör olma şansı tanıyan Beşiktaş için adanmış bir hayatım var. Beni bu hale getiren şey, öz kaynak düzeni.

"Sadece bir insan üstüne almaya çalışmasın lütfen. Sadece antrenörlerin mi? Malzemecinin de aşçının da emeği vardır. Benim yaptığım şey, Emirhan İlkhan'a güvenmek. Ben sadece Beşiktaş'ın gençlerine değil, Türkiye'nin gençlerine güveniyorum.

"Oyuncularıma anlattığım şey her zaman, aynı hataları tekrarlamamaları yönünde olmuştur. Lütfen farklı hatalar yapın. Bu görev bana verildiği günden beri ben bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim.

"Bir kere bile acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur diye düşünmedim. Bana emanet edilen şey, beni çok zorlayacaktı çünkü çok sevdiğim bir şey bana emanet edildi. Benim talip olduğum şey, altyapıyla A takım arasındaki tıkanıklığı gidermek. Sadece Beşiktaş'ta değil, Türk futbolunda. Adı teknik direktör olabilir, yarın antrenör olabilir, farklı olabilir. Benim Beşiktaş'la olan gönül bağım değişmeyecek.

"Kendimi Beşiktaş'ın, ülkemin gençlerine adamaya devam edeceğim. Bu hiç değişmeyecek."

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