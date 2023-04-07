Beşiktaş ve Atletico Madrid, depremzedelerin yaralarını sarmak için özel maçta karşılaşıyor.

Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken futbol dünyası da bu konuda elini taşın altına koymuş durumda.

Depremzedeler için yapılan yardım maçlarına biri daha ekleniyor. Dünyaca ünlü İspanyol takımı Atletico Madrid, Beşiktaş ile yapacağı özel maç için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

120. yaşlarını kutlayan Beşiktaş ve Atletico Madrid, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak maça çıkıyor.

'Together for Türkiye' (Türkiye için hep birlikte) maçı, 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Bu anlamlı karşılaşma, NTV ve Star'dan ortak yayınla canlı olarak yayınlanacak.