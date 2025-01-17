Beşiktaş’a süper yardımcı: Solskjaer’in Beşiktaş’taki yardımcısı Erling Moe kimdir?

Norveç futbolunda önemli bir isim olan Moe, Molde’deki teknik direktörlük kariyerinde takımını iki kez Norveç Ligi şampiyonluğuna taşımıştı. 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz ay Molde’deki görevinden ayrılmıştı.

Erling Moe’nin yönetimindeki Molde, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile karşılaşmış ve gösterdiği mücadele ile dikkat çekmişti. Beşiktaş taraftarları, Solskjaer ile birlikte çalışacak olan Moe’nin siyah-beyazlı ekibe katkılarını merakla bekliyor.

Norveç basınına konuştu

Beşiktaş’ta teknik ekip yapılanmasının bir parçası olması beklenen Moe, Norveç futbolundaki tecrübesi ve başarılarıyla dikkati çekiyor. Beşiktaş, teknik ekipte gerçekleştirdiği bu yenilikle Süper Lig’de ve Avrupa’da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Solskjaer ile birlikte İstanbul'a gelen Moe yaşanan gelişmeleri ülkesinin basınından Romsdals Budstikke'ye değerlendirirken, "Henüz hiçbir şey imzalanmadı ama buradayım ve işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Bu tabii ki çok eğlenceli ve heyecan verici bir fırsat" ifadelerini kullandı.