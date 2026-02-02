Beşiktaş'a 18 milyon euroluk yeni stoper

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına transfer döneminin son gününde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fransa basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Premier League ekibi Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou’nun transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Get French Football News’in aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, 26 yaşındaki stoper için yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Taraflar arasında görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiği ve transferin son gün hamlesi olarak sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Agbadou gelmeye hazır

Emmanuel Agbadou, fiziki gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki sert oyun tarzıyla dikkat çekerken, Beşiktaş teknik heyetinin oyuncuyu savunma hattı için kilit bir parça olarak gördüğü ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, özellikle Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek istiyor.

Wolverhampton cephesinin ise oyuncu için gelecek cazip bir teklife sıcak bakabileceği aktarılıyor. İngiliz kulübü, Agbadou’nun ayrılığı halinde savunma rotasyonunu yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala bu hamleyi tamamlamak isterken, Emmanuel Agbadou’nun da Türkiye’de forma giymeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.