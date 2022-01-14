Ümit Özat'tan bir Fenerbahçe taraftarına Kaka cevabı: "Bana gelene kadar bin kişiyi çalımlamış"

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat bir sarı-lacivertli taraftarın kendisine sorduğu, "Ağabey 3 metreden bu çalımı nasıl yedin?" sorusuna yanıt verdi.

2005 yılında Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup maçında Milan ile karşılaşmış ve mücadele 3-1 İtalyan ekibinin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Sarı-lacivertli ekibin mağlup olduğu karşılaşmada Milan efsanesi Kaka'nın rakipleri çalımlayarak attığı gol Brezilyalı oyuncunun ikonikleşen gollerinden biri.

Ümit Özat ne söyledi?

Bir Fenerbahçe taraftarı Kaka'nın Fenerbahçe'ye attığı gole Twitter'dan Ümit Özat'ı etiketleyerek "Abi 3 metreden bu çalımı nasıl yedin?" diye sordu.

Ümit Özat ise "Oğlum bana gelene kadar bin kişiyi çalımlamış zaten." yanıtını verdi.

Olm bana gelene kadar bin kişiyi çalımlamış zaten. https://t.co/XiXRthp2Gs — Ümit Özat 🇹🇷 (@UmitOzatOnline) January 14, 2022

⏳ 2005

🎥 Kaká’nın Fenerbahçe’ye attığı mükemmel gol.

🎙Kaká: Fenerbahçe’ye attığım golü unutamıyorum.(2020) pic.twitter.com/eV5NQPl6jb — Eskiden Futbol (@EskidenFutbol) January 13, 2022

Ümit Özat şu anda ne yapıyor?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Ümit Özat, Adana Demirspor, Elazığspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Giresunspor gibi ekipleri çalıştırdı.

Son olarak Ankaraspor'u çalıştıran Ümit Özat, geçtiğimiz sezon Mart ayından bu görevinden ayrıldı. Şu anda ise boşta bulunan teknik direktörler listesinde yer alıyor.

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