Gençlerbirliği'nin gözde futbolcusu Berat Özdemir kimdir?

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Özdemir'in adı Süper Lig'in büyük kulüpleri ve Avrupa takımlarıyla anılıyor. Berat Özdemir kimdir?

Süper Lig ekiplerinden forması giyen Berat Özdemir'in adı transferde birçok kulüple anılıyor. Oyuncunun Avrupa'dan da talipleri var.

Berat Özdemir kimdir?

1998'de Kayseri'de doğan Berat Özdemir, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Başkent ekibinin alt yaş gruplarının tamamında forma giyen Berat Özdemir, bir dönem Hacettepe Spor'a da kiralanmıştı.

2018-19 sezonundan bu yana A takımda forma giyen Berat Özdemir, Süper Lig'deki ilk maçına 2019-20 sezonunda çıktı. 2019-20 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkan genç oyuncu 2 gol kaydetti.

Daha fazla takım

Berat Özdemir hangi mevkide oynuyor?

22 yaşındaki futbolcu defansif orta saha pozisyonunda görev yaparken orta sahanın merkezinde de forma giyiyor. 1.87 boyundaki oyuncu fiziğiyle de dikkat çekiyor.

Berat Özdemir'in Gençlerbirliği'ndeki mevcut sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.

2020-21 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla şu ana kadar 13 maça çıkan Berat Özdemir takımı adına 3 gol kaydetti.

Berat Özdemir, Milli Takım'da oynuyor mu?

22 yaşındaki futbolcu henüz A Milli Takım formasını giymedi. Ancak Berat Özdemir bugüne kadar 2 kez U19, 11 kez de Türkiye U21 formaları giydi.