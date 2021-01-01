Berat Özdemir ne zaman Trabzonspor forması giyebilecek?

Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu en erken 11 Ocak Pazartesi günü Trabzon'a gideceğini duyurdu.

'un Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Berat Özdemir, koronavirüs testi pozitif çıktığı için en erken 11 Ocak Pazartesi günü Trabzon'a gidebileceğini açıkladı.

Genç yıldız, testinin negatife dönmesi ve evrak işlemlerinin tamamlanması halinde Trabzonspor'Un 16 Ocak Cumartesi günü karşılaşmasında forma giyebilecek.

"Yeni umutlara yürüyeceğiz"

Berat Özdemir, Trabzonspor'un Instagram hesabından canlı yayınla taraftarlarla tanışarak açıklamalarda bulundu ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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"Gerçekten çok mutluyum. Umarım birlikte çok mutlu ve güzel günler geçiririz. taraftarlarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Kendime bir yol seçtim ve bu yolda hep birlikte yeni umutlara yürüyeceğiz." ifadelerini kullanan Berat Özdemir, "Umarım hep birlikte nice şampiyonluklar yaşarız. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Perşembe günü bir test daha olacağım ve sonrasında pazartesi günü inşallah Trabzonspor'uma kavuşacağım. Trabzon'a ve Trabzonspor'a yabancı değilim. Annem ve babam vasıtasıyla Trabzonspor'u hep takip ettim. Annem Maçkalı, Esiroğlu'ndan. Ben sizden biriyim, sizler de benden birisiniz. Bize her yer Trabzon." diyerek sözlerini sonlandırdı.