Benzema'nın ikilemi: El Clasico mu, 'Valbuena Davası' mı?

Sezonun en formda isimlerinden Karim Benzema, El Clasico öncesi kararını verdi.

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Karim Benzema, El Clasico mücadelesi öncesinde kritik bir karar verdi.

Real Madrid'in yıldız ismi Benzema, Mathieu Valbuena'nın özel görüntülerini kaydedip oyuncuya şantaj yaptığı gerekçesiyle milli takım formasından uzun yıllar uzak kalmıştı.

Euro 2020 öncesinde millî formaya tekrar kavuşsa da henüz davanın duruşmaları tamamlanmış değil.

Barcelona maçında sahada

Real Madrid ve Barcelona, 24 Ekim Pazar’da Nou Camp’da karşı karşıya gelecek.

Ancak Benzema’nın geçmişte Valbuena ile yaşadığı olay nedeniyle devam den hukuki süreç çerçevesinde 20-22 Ekim tarihleri arasında Fransa’da olması gerekiyordu.

İspanyol basınından AS’ta yer alan habere göre Fransız yıldız, El Clasico öncesi takımla çalışmalarını sürdürmek ve maçta sahada olabilmek için duruşmaya kendisini temsil edecek avukatlarını gönderme kararı aldı.

Haberde Valbuena tarafının ise şantaj girişiminden ötürü beş yıllık hapis ve 75 bin euro talebinde bulunduğu belirtildi.

Benzema yeni sezona nasıl başladı?

Geçtiğimiz günlerde Fransa formasıyla Uluslar Ligi’nde gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Benzema, kulüp kariyerinde de gollerine devam ediyor.

2021-22 sezonunda şu ana dek Real Madrid formasını 10 maçta terleten Karim Benzema, 10 kez rakip fileleri havalandırırken yedi kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Daha fazlası için:

Messi ve Bojan Krkic'i geride bırakan Ansu Fati'den yeni rekor

Nagelsmann: "Futbolcuyken idolüm Terry'ydi"

Kevin De Bruyne takım arkadaşı Raheem Sterling'e sabır öğütledi