Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel otobiyografisini çıkarıyor: Bana inanmayan antrenörleri anlattım

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Ryan Babel kariyerindeki süreçleri otobiyografisine taşırken bir gün MLS'te forma giyebileceğinin sinyalini verdi.

Hollandalı yıldız kariyeriyle ilgili birçok detayın bulunduğu otobiyografisini Cuma günü yayınlayacak. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun öz yaşam hikayesi bir kitaptan değil rap albümünden oluşacak.

Ryan Babel hareketli kariyerini anlatmak için kendisinin kaleme aldığı ve icra ettiği sekiz parçalı bir rap albümü hazırladı.

Ryan Babel ne söyledi?

The Guardian'a konuşan Ryan Babel sıra dışı otobiyografisinden bahsederken Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a ve geleceğine de değindi:

"İki yıl kadar önce Ajax'a döndüğümde bir gazeteci bana otobiyografi yazma sürecine başlamak isteyip istemediğimi sordu. Biraz erken olduğunu düşünüyordum, hazır değildim.

Ama sonra karantinaya girdik ve evde kalmak zorundaydık, sıkıldım. Fikir de bu esnada çıktı. "Neden otobiyografimi müzik formatında yapmıyorum?" diye düşündüm. Hollanda'da müzikle uğraşan birkaç arkadaşımı aradım ve konsepti anlattım. Yolculuk böyle başladı."

Ryan Babel otobiyografi albümünde kimlerden bahsediyor?

Babel albümden şu ana kadar üç single yayınladı: Young Champ, Reminder ve Open Letter. İçlerinden sonuncusu Hollanda milli takımından eski arkadaşı Ibrahim Afellay'ı eleştirmesi nedeniyle ortalığı karıştırdı.

Babel ayrıca şarkılarda Euro 2020 finali sonrası Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun maruz kaldığı ırkçı tacizlere de değindi.

"Open Letter iki bölümden oluşuyor ve iki farklı ritmi olan bir şarkı."

"Şarkının ilk kısmında sizi en baştan beri yürüdüğüm bir yolculuğa götürüyorum. Bazı antrenörlerin bana yeterince inanmadığını hissettiğim anları anlatıyorum.

O zamanlar Ajax'ın sportif direktörü olan ve bana kontrat verecek kadar inanmayan ancak antrenör Danny Blind istediği için bunu yine de yapan Louis van Gaal'i de dahil ediyorum."

"Ayrıca Liverpool'da Rafa Benitez ile olan ilişkimi anlattığım bir bölüm var ve sonra Hollanda'daki basın ve şu anda gazetecilik yapan eski meslektaşım Afellay ile ilgili fikrimi belirttiğim ikinci bölüme geçiyoruz."

"Hollanda'da insanlar Afellay bölümünü bir diss-şarkı olarak algıladılar ama daha çok bir hayal kırıklığımın ifadesiydi çünkü uzun süre takım arkadaşıydık ve şimdi alkış toplamaya çalışan bir bilirkişiye dönüştü."

"Ayrıca Euro finalinden sonra İngiliz oyuncuların ne yaşadığını anlatarak ırkıçılık hakkında da rap yapıyorum. Hollanda metaforu ile olanlara şaşırmadığımı ve Hollanda'da da aynı sorunlarla uğraştığımızı anlattım."

Babel, Liverpool onu 2007'de transfer ettiğinde Avrupa'nın gözde genç yeteneklerinden biriydi. O dönem Kırmızlar'ın menajeri Rafa Benitez ile olan ilişkisini şu şekilde anlatıyor:

"Bence Benitez ile garip bir ilişkimiz vardı çünkü beni transfer ettiğinde ona, bana bir şans vermek ve başarılı olmama yardım etmek isteyen büyük bir insan olarak baktım.

Ama sonra beni tamamen kendi başıma bıraktı. İyileştirmem gereken yönleri, nasıl iyileştirmem gerektiğini veya nasıl çözeceğimi söylemek yerine beni yargıladı. Çok gençtim ve sadece rehberliğe ihtiyacım vardı.

Liverpool'da kalıcı bir kariyere sahip olmadığım için antrenörü suçlamak istemiyorum ama rehberlik ile destek açısından daha iyi olabileceğini düşünüyorum."

"Bugün bir Jürgen Klopp'da veya genç bir yetenekten yararlanmak için daha çok mesai harcayan herhangi bir antrenörde görebileceğiniz davranışlar yoktu. O zamanlar Avrupa'da insanların beklentisi olan bir yetenektim ve ne yazık ki birçok insanın gözünde bu beklentiyi karşılayamadım.

Şimdi geriye dönüp baktığımda belki doğru desteği alsaydım çok daha iyi olabilirdi. O dönem Steven Gerrard ve Fernando Torres gibi oyuncular da Benitez'in bu ilişkisini onaylıyordu."

Ryan Babel şimdi ise Liverpool'a farklı bir perspektiften bakıyor:

"Çok kıskandım! Şu anda Liverpool'da genç bir oyuncu olmanın inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Özellikle Jürgen Klopp gibi bir oyuncudan en iyi verimi almaya çalışan bir antrenörle çalışmak çok güzel.

Bir menajerin seni gerçekten önemsediğini bilmek genç bir oyuncunun hayalidir. Bu, bir oyuncu için gerçekten fark yaratabilir."

Ryan Babel'den transfer sinyali

Ryan Babel, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılında ancak emekli olmaya henüz niyeti yok:

"Tekliflere açığım. MLS'te oynayabilirim. Avrupa'da hala oynayabileceğim bir kulüp varsa bunu kesinlikle düşünürüm."