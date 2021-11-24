Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a turu getirirken dört yıl sonra bir ilki başardı

Manchester United'ın forveti Cristiano Ronaldo, Villarreal deplasmanında attığı golle Devler Ligi'ndeki 140. golünü kaydederken dört yıl sonra da bir ilki gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Kırmızı Şeytanlar, Villarreal deplasmanına konuk oldular ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldılar.

Karşılaşmada gol perdesini 78. dakikada Cristiano Ronaldo açarken Manchester United'da skor hanesine ilk işareti koyan Jadon Sancho da 90. dakikada fileleri havalandırdı.

Cristiano Ronaldo ne başardı?

Menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığı Manchester United'da Villarreal galibiyetinin ardından son 16 turu garantilendi.

Takımının ilk golünü kaydeden Cristiano Ronaldo ise kariyerinde 799., Devler Ligi'nde 140. golünü attı.

Portekizli yıldız böylelikle Şampiyonlar Ligi gruplarında dört yıl sonra ilk kez 5+ gole ulaştı.

Cristiano Ronaldo son olarak 2017/18 sezonunda Real Madrid formasıyla Devler Ligi gruplarında 9 gol kaydetmişti.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi gruplarında dört yıl sonra 𝐢𝐥𝐤 𝐤𝐞𝐳 5+ gole ulaştı. [𝟔] 👑 pic.twitter.com/udsfhthJfF — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 23, 2021

Yaz transfer döneminde Juventus'tan eski kulübüne dönen Ronaldo bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı tüm karşılaşmalarda skor üretti. 36 yaşındaki oyuncu beş karşılaşmada altı golü hanesine yazdırdı.

Ayrıca Portekizli yıldızın yanı sıra Jadon Sancho da Villarreal karşısında Manchester United kariyerinin ilk golünü attı.

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Cristiano Ronaldo'nun vuruşu Manchester United'ı sağlam bir şekilde zirveye taşıdı ve Jadon Sancho ile avantajı ikiye katladılar.

Kırmızı Şeytanlar, F Grubu'nda Villarreal'in üç, Atalanta'nın beş puan önünde birinci sırada yer alıyor.

Manchester United'ın Avrupa'daki başarısı, Premier Lig'de Watford'a karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetle menajerlik değişikliğine giden kulüpte kısa süreliğine de olsa kötü bulutları dağıttı.