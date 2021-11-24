Wanda Nara: Icardi bana PSG'den ayrılacağını söyledi

PSG'nin yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli forvet ile sadakatsizlik nedeniyle yaşadığı gerginliğin detaylarını anlattı.

Geçtiğimiz ay Icardi ile Wanda Nara'nın arasında China Suarez isimli bir model girdi ve çift boşanmanın eşiğinden döndü.

PSG'nin yıldızı China Suarez ile yalnızca sosyal medya üzerinden konuştuğunu söylerken Wanda Nara da eşine güvendi ve iki çocuk sahibi çift problemlerini düzeltti.

Wanda Nara ne söyledi?

İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Wanda Nara ilk kez sessizliğini bozdu ve Paramount Plus'a konuştu.

"Mesajı yakaladığımda hep birlikteydik. Davet için kızların fotoğrafını istediler ve Mauro'nun telefonunda bir fotoğraf olduğunu hatırladım. Fotoğrafı ararken bir sohbet gördüm. Herkesin bildiği kişiyleydi(China Suarez)."

"Bu anlamda en suçlu bendim çünkü kimseyle konuşmadan önce anlık öfkeyle Instagram'a bir hikaye koydum."

Wanda Nara, China Suarez ile arkadaş mıydı?

Daha önce Los Angeles de la Manana programında gündeme gelen iddiada şu ifadele yer verilmişti:

"Wanda'nın en büyük öfkesi şu: iki hafta önce Camilo ve Evaluna'nın konserindeydi. China Suarez, Facetime'da Ricky Sarkany'yi aradı ve ona 'Wanda'ya merhaba demek istiyorum' dedi. 'Mutlaka görüşmeliyiz' diye konuşmaya başladılar. Icardi'yi fotoğraflardan kesip Wanda'ya mesajlar atıyor ve ona, 'Ne kadar tatlısın!' diyormuş."

Wanda Nara'nın China Suarez ile arkadaş olduğu ve bu nedenle daha çok öfkelendiği iddia edilmişti. Icardi'nin eşi ise China Suarez ile arkadaş olmadıklarını söylüyor:

"Arkadaş değildik. Samimi bir ilişkim vardı. Öfkem daha çok maço bir bakış açımdan kaynaklandı ve direkt kadını suçladım."

"Sonra görmeye başladım ki onunla hiçbir ilgisi yok. Çok eski kafalıyım."

"Mesajlarda benimsediğim değerlere sahip bir kadının asla yazmayacağı şeyler vardı."

"Daha sonra arkadaşlarımla konuşunca bana bu durumu her çiftin yaşayabileceğini söylediler."

"Mauro'ya 'telefonumda aynı tür mesajları bulsan beni affeder miydin?' diye sordum ve bana 'Hayır' dedi."

Icardi, PSG'den ayrılacak mı?

Wanda Nara, aynı zamanda Icardi'nin menajeri ve eşinin kariyerini yönetiyor. PSG'nin yıldızı eşini ayrılmaları halinde futbolu bırakmakla tehdit etmiş:

"Eğer ayrılırsak futbolu bırakacağını söyledi."

"Yaptığı şeyin aptalca ve hayatının hatası olduğunu söyledi. Gerçek şu ki benim için önemli olan onunla konuşabilmek ve bana doğruları söylemesiydi."

Neler yaşandı?

Wanda Nara, Icardi'yi sadakatsizlik ile suçlarken Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu tüm fotoğrafları kaldırdı.

Mauro Icardi ise Wanda Nara ile birlikte verdikleri pozlarını paylaşarak eşiyle arasını düzeltmek istedi.

Ancak Icardi hakkında sosyal medya hesabından, "Bir o..... için aileni mahvettin!" yazan Wanda Nara, PSG'nin yıldızı ile birlikteliklerinin simgesi olan yüzüğünü çıkardı.

İkili arasında yaşanan gerginliğin sebebi ise Wanda Nara'nın Icardi'nin telefonunda China Suarez ile mesajlarını bulmasıydı.

Wanda Nara - Icardi - Maxi Lopez arasında neler yaşanmıştı?

Maxi Lopez ile Mauro Icardi arasındaki gerilim, Lopez'in Serie A'da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı.

Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.

Icardi ve Nara'nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile ayrılmıştı. Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den 3 çocuğu bulunuyor.

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