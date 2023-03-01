İspanyol menajer, Santiago Bernabeu'de Real Madrid ile karşılaşmanın her zaman heyecanlı olduğunu söyledi.

NE OLDU? İspanya'nın ezeli rakipleri, Madrid topraklarında Kral Kupası yarı finalinin ilk ayağında karşılaşacak. Xavi, ilk maç öncesinde Real Madrid'i "açık" favori olarak nitelendirirken, Bernabeu'da her zaman olduğu gibi, özel bir şekilde zevk alacağını itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? Maç öncesi basın toplantısında konuşan Xavi, şu yorumu yaptı: "Santiago Bernabeu'ya gitmek beni her zaman heyecanlandırıyor. Oynamak istiyorum, çok isterim. Bu harika bir duygu ve bu yüzden oyuncularıma cesur olmaları gerektiğini söylüyorum."

"İyi bir durumdayız. Bir şampiyonluk kazanma şansımız var. Bu, tepki vermek için bir fırsat. Kazanmak ve kişiliğimizi göstermek için sahaya çıkacağız."

DAHA BÜYÜK RESİM: Oyunculuk kariyerinde Real Madrid ile 42 kez karşı karşıya gelen Xavi, bu sezon teknik direktör olarak üçüncü kez Madrid ile karşılaşacak.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty Images

BİLİYOR MUYDUNUZ? Xavi, futbolculuk kariyeri boyunca Madrid ile karşılaştığı 42 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Eski orta saha bu maçlarda beş gol atıp 10 asist yaptı.