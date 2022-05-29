Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olan Portekizli teknik direktörün Brezilya'daki popüleritesi devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un her konuda anlaştıklarını ve gelecek sezon büyük bir olasılıkla sarı-lacivertli takımı çalıştıracağını açıkladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un adı Brezilya takımlarıyla anılmaya devam ederken, deneyimli futbol adamının eski öğrencisi Jonas'tan Jesus'un kariyerine ilişkin bir hayli ilginç bir öneri geldi.

Portekiz basınından Record'a konuşan Jonas, Jesus'un yeniden Brezilya'da görev yapmasını arzuladığını söyledi. Brezilya vatandaşı oyuncu deneyimli teknik direktörün Paulo Sousa'nın varlığından ötürü eski takımı Flamengo'da çalışamayacak bile olsa kariyerini Brezilya'da sürdürmesi gerektiğini ve çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

Brezilya'da beş kupa kazanmıştı

Jorge Jsus'un harika bir teknik direktör olduğunun altını çizen Jonas, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'nin de çok başarılı bir dönem geçirdiğini ancak Dünya Kupası'nın sonrasında görevi bırakacak olması nedeniyle Jorge Jesus'un 18 Aralık'ta sona erecek Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takımı için çok iyi bir seçim olacağını söyledi.

Daha önce Flamengo'da görev yapan Jesus, bir sezonda beş kupa kazanmıştı.

Kariyerini 2018-2019 sezonunda Benfica formasıyla sonlandıran Jonas, Avrupa'da ilk olarak Valencia forması giymişti. La Liga'da dört sezonda 36, Portekiz Ligi'nde ise beş sezonda 110 gole imzasını atan Jonas, kariyerinin en iyi dönemlerini 48 maçta 36 gol, 14 asistle oynadığı 2015-2016 ve 41 maçta 37 gol, altı asistle oynadığı 2017-2018 sezonlarında Benfica'da yaşamıştı.

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