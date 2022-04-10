İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester United ve Arsenal Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in diğer birçok taliplerinden sadece ikisi.

Benfica menajeri Nelson Verissimo tarafından Güney Amerikalı oyuncu için yapılacak herhangi bir anlaşmanın Joao Felix'in Atletico Madrid'e transfer olduğu 147 milyon dolar’lık bir transfere eş değer olabileceği konusunda ısrar ediyor.

Premier Lig'den birçok ekip de dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen takımları, bu sezon tüm müsabakalarda 31 gol atan Nunez'i, yaz transfer döneminde Estadio da Luz'dan koparabilir.

Henüz 22 yaşında olan Nunez’in, yıldızının yükselişte olmasıyla şimdi ve gelecek için çok iyi bir katı vermesi konuşuluyor.

Ancak, Portekiz’deki takımı onun ucuza gitmeyeceği konusunda 2022 yaz transfer döneminde oyuncusunun satışını garanti etmiyor.

Ne söylendi?

Benfica menajeri Verissimo’ya gazeteciler, İngiltere'den forvet ihtiyacı olan takımların Nunez'in Benfica forveti Felix'e benzer bir ücretle takımdan ayrılma ihtimalini sorduğunda şu yanıtı verdi:

"Ne düşünüyorsun ki? Darwin mükemmel bir oyuncu, tüm kalitesini gösterdi. Takıma çok yardımcı oldu, takımın da ona çok yardımcı olduğu ortada.

"Çok potansiyeli olan genç bir oyuncu, bu sezon boyunca kaydettiği büyüme ve Şampiyonlar Ligi maçlarında elde ettiği performansın bir sonucu olarak çok fazla aşama kaydetmesi doğal.

“Avrupa’nın büyük kulüplerinin de ilgisini çekmesini çok normal karşılıyorum.

"Bu sezonun sonunda veya sonraki sezonda, gösterdiğine göre diğer kulüplerde de ilgi uyandırması doğal ve tabii ki böyle giderse takımdan ayrılabilir.

“Joao Felix'in transfer olduğu 147 milyon dolar'a transfer olabilir.

"Oyuncuyu; günlük hayatımda, antrenmanlarda gözlemleme fırsatım oluyor.

“Üst düzey bir futbolcu olduğu ortada ve tüm üst düzey oyuncular gibi büyük Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor" dedi.

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Nunez, 2020 yılının eylül ayında İspanyol ekibi Almeria'dan Benfica'ya transfer oldu ve 80 maçta kulüp adına 45 gol kaydetti.

Yarattığı ilginin tamamen farkında ve geçtiğimiz günlerde şu ana kadar birlikte çalıştığı Equipo TMA ajansından ayrılacağını açıkladı.

Uruguaylı futbolcunun, yeni menajer talibi ise Felix ve beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo’nun temsilcisi 'süper menajer' lakaplı Jorge Mendes.

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