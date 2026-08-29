18 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada skor 2-0'ken Konstantinos Karetsas'ın yerine oyuna girdi. Ancak İtalyan futbolcunun yeteneklerini göstermesi için fazla zamanı olmadı. Oyuna girdikten yalnızca iki buçuk dakika sonra Albert Grönbaek ile girdiği ikili mücadelede geç kaldı ve ayağı uzanmış halde Hamburglu oyuncunun ayak bileğine bastı. Hakem Felix Zwayer fazla tereddüt etmeden genç oyuncuya haklı olarak kırmızı kartını gösterdi.

Bunun yarattığı hayal kırıklığı daha sonra saha dışında da kendini gösterdi. Hücum oyuncusu, koridorda bir şişeyi defalarca duvara fırlattı. Bunlardan biri tam isabetle BVB armasına çarptı. Bu görüntünün Dortmund taraftarlarının pek hoşuna gitmediği tahmin ediliyor.

Anton, Inacio'yu savundu; Matthäus BVB sahnesini eleştirdi

Maçın ardından kaptan Waldemar Anton, Sky'a verdiği röportajda takım arkadaşına yine de anlayış gösterdi. "Bunlar duygular, aman Tanrım. Bu da işin bir parçası. Bunu öyle kastettiğini sanmıyorum. Kötü görünüyor ama insanın içinden taşan duygular bunlar. Böylesine öfkelenen bir oyuncuyu, umursamayan bir oyuncuya tercih ederim." Rekortmen milli oyuncu Lothar Matthäus ise buna karşı çıkarak şunları söyledi: "Bence bu, faulden bile daha kötü. Sonuçta bu logo ve bu kabul edilemez."

Anton, faulün kendisi hakkında ise şöyle konuştu: "Elbette çok sert bir hareket. Genç bir oyuncu ve oyuna girmek için çok motiveydi. Biraz daha önce başlıyor aslında. İkinci yarıda biraz düzensiz oynadık. Elbette çocuk adına can sıkıcı çünkü çok büyük kalitelere sahip. Böyle bir kırmızı kart görmek son derece acı."

Inacio daha sonra teknik direktör Niko Kovac'tan da destek gördü. BVB hocası, oyuncusuna bu pozisyon nedeniyle sitem etmek istemedi. "Geç kaldı, bunun için oyundan atılması gerekmez. Rakibine temas ediyor, verilebilir. Ben şimdi soyunma odasına geldim. Çocuk orada ağlayarak oturuyordu. Kendini nasıl hissettiğini tahmin edebilirsiniz. Bu stadyumda Bundesliga profesyoneli olarak ilk kırmızı kartı. Takıma kesinlikle iyilik yapmadı. Bir gencin kafasından neler geçtiğini tahmin edebilirsiniz."

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Kendisinden sonra öğrencisine ne söylediği sorusuna Kovac şu yanıtı verdi: "Hayat devam ediyor. Bunu kimse bilerek yapmaz. Bundan ders çıkarması gerekiyor. Zaten bizim istediğimiz de bu. Çocuk işin içinde duygusal olarak var."

Inacio için bu, sezonun resmi maçlardaki yalnızca ikinci karşılaşmasıydı. Hücum oyuncusu daha önce FC Bayern'e karşı oynanan Süper Kupa'da da (1-2) süre almıştı. İtalyan futbolcu profesyonel takımındaki debutunu geçen sezonda yapmış, yaz aylarında ise rezerv takımdan kalıcı olarak profesyonel kadroya yükselmişti.

Ancak cumartesi günü Inacio'nun gördüğü kırmızı kart, BVB adına tek burukluk değildi. Lig zaferinde 2-0'ı atan yıldız yeni transfer Giannis Konstantelias da muhtemel ağır bir diz sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. BVB'yi salı günü ise bir sonraki görev bekliyor: DFB-Pokal ilk turunda rakip Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club olacak.