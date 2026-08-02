Al Ahly, mevcut yaz transfer döneminde takımın yeniden yapılandırılmasının en dikkat çekici duraklarından birine hazırlanıyor gibi görünüyor. Tunuslu orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane'ın kırmızı kaledeki serüvenini sonlandırıp Katar Ligi'ne transfer olmaya yaklaşmasının ardından bu gelişmeler yaşanıyor. Aynı zamanda bu ayrılık, geleceği belirsizlik içinde olan bazı oyunculara, başta Mohamed Magdy "Afsha" ve Omar El Saaie olmak üzere, yeni bir fırsat sunabilir.

"Africa Foot" sitesinin yayınladığı özel bilgilere göre Al Ahly, Ben Romdhane'ın mevcut yaz transfer döneminde tamamen takımdan ayrılmasını öngören nihai bir anlaşmaya Al Shamal ile vardı.

Al Ahly içinden yetkili bir kaynak, 25 yaşındaki Tunuslu milli oyuncunun transferine ilişkin tüm ayrıntılar üzerinde iki taraf anlaştıktan sonra transferin kesinleştiğini "Africa Foot"a doğruladı.

Aynı kaynağa göre Al Shamal, Mohamed Ali Ben Romdhane'ın sözleşmesini satın almak için 1,7 milyon dolar ödeyecek. Böylece oyuncunun Al Ahly'ye katılmasının üzerinden yalnızca bir sezon geçtikten sonra kulüpteki serüveni sona ermiş olacak.

Al Ahly, Mohamed Ali Ben Romdhane'ı, takımın ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'na katılımından önce orta sahayı güçlendirmek amacıyla 2025 yazında Macar kulübü Ferencvaros'tan transfer etmişti.

Al Ahly ile geçirdiği tek sezonda Ben Romdhane, çeşitli kulvarlarda 31 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol atıp 6 gol pası verdi ve kıtasal maçlardaki katkılarının yanı sıra takımın Mısır Premier Ligi şampiyonluğuna da katkı sağladı.

Transfer için Katar ve Libya rekabeti

Ben Romdhane, Esperance akademisinden yetişti; ardından Tunus Ligi'nin en dikkat çekici orta saha oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi ve sonrasında Macar kulübü Ferencvaros'a transfer oldu. Burada hem yerel hem Avrupa arenasında parlamaya devam etti ve Tunus Milli Takımı'nın ilk 11'indeki yerini de korudu.

Al Shamal, büyük tecrübeye ve önümüzdeki sezon takımın orta sahasını güçlendirebilecek üstün teknik kapasiteye sahip bir oyuncuyu kadrosuna katmayı başardığını düşünüyor.

Raporda, Ben Romdhane'ı kadrosuna katmak isteyen tek tarafın Al Shamal olmadığı belirtildi. Zira son günlerde hem Katarlı Qatar SC hem de bir Libya Ligi kulübü oyuncuyla görüşmelere girmişti; ancak Al Shamal, yoğun görüşmelerin ardından transferi bitirmeyi başardı.

Ben Romdhane'ın ayrılığı Afsha'ya yeniden hayat veriyor

Buna karşılık Mohamed Ali Ben Romdhane'ın ayrılığı, Mohamed Magdy "Afsha"nın Al Ahly'deki geleceğine olumlu yansıyabilir.

Diğer raporlar, teknik direktör Hüseyin Ammuta'nın oyuncunun takımda kalmasında ısrar etmesinin ardından Al Ahly yönetiminin Afsha'ya önümüzdeki sezon takımda kalacağını bildirdiğini aktardı.

Ayrıca göstergeler, Afsha'nın hazırlık kampı için İspanya'ya gidecek Al Ahly kafilesinde yer alacağına işaret ediyor. Bu durum, özellikle Ben Romdhane'ın ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte oyuncunun kalma ihtimalini güçlendiriyor.

El Saaie nihai kararı bekliyor

Omar El Saaie'nin durumu ise teknik direktör Hüseyin Ammuta'nın nihai kararı beklenirken hâlâ askıda. Teknik direktör, oyuncunun durumunu netleştirmeden önce ek süre istedi ve kararını önümüzdeki saatlerde açıklayacak.

El Saaie, Al Ahly içinde geleceği en çok tartışılan oyunculardan biri. Zira Port Said'li Mısır kulübünden kendisini kesin olarak kadrosuna katmak için güçlü bir teklif aldı; Al Ahly yönetimi ise oyuncuyu kiralık verme seçeneğini de değerlendiriyor.

Oyuncunun geleceği için birden fazla senaryo bulunsa da takımın orta sahada ek unsurlara ihtiyaç duyması ışığında Ben Romdhane'ın ayrılığı, El Saaie'ye Al Ahly saflarında kalması için yeni bir fırsat sunabilir. Nihai karar ise önümüzdeki saatlerde Ammuta'nın elinde kalıyor.