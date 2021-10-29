"Ben olsam Ballon d'Or'u Messi'ye veririm"

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Samuel Eto'o, Ballon d'Or yarışında Arjantinli yıldızı destekliyor.

Robert Lewandowsk, Lionel Messi, Karim Benzema ve Jorginho’nun başını çektiği yıldızlar, 2021 Ballon d’Or ödülü için ne büyük favoriler arasında gösteriliyor.

Kimileri geçtiğimiz sezon Bayern Münih’de kırılmadık rekor bırakmayan Lewandowski2yi öne görürken; kimileri de Copa America’yı kazanan ve La Liga gol kralı olan Lionel Messi’nin yedinci kez bu ödülün sahibi olmasını istiyor.

Bu konuya dair düşüncelerini paylaşan Samuel Eto’o ise ödülü eski takım arkadaşı Messi’nin kazanmasını umuyor.

Neler söylendi?

İspanyol basınından Marca’ya konuşan Eto’o, Ballon d’Or ödülünü kendisini verecek olsa Messi’yi seçeceğini dile getirdi:

“Ben olsam ödülü, benim her zaman kardeşim gibi olan Lionel Messi’ye verirdim. Onu hem bir insan hem de futbolcu olarak çok seviyorum. Gelişimine yakından şahit oldum ve ona özel bir sevgi duyuyorum.”

“Bence o, hâlâ dünyanın en iyi oyuncusu. Leo’yu saymazsak, Karim Benzema’yı da çok seviyorum. Ronaldo ayrıldıktan sonra Karim, Real Madrid’i taşımaya devam ediyor!”

Mourinho’ya övgü

Jose Mourinho ile sezona iyi bir başlangıç yapan Roma, tüm kulvarlarda ilk altı maçının altısını kazanmıştı. Ancak İtalyan ekibi, son haftalarda sallantılı bir form grafiğine sahip.

Jose Mourinho’nun Inter’den öğrencisi Samuel Eto’o, Roma’yı şampiyonluğa ulaştırabilecek bir isim varsa bunu Portekizli teknik direktör olduğu görüşünde. “O gerçek bir fenomen”

“Aradan geçen tüm bu zamandan sonra Roma’yı tekrar şampiyon yapabilecek düzeyde gördüğüm tek kişi Mourinho!”

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