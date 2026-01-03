Bellingham'dan Real Madrid'e 80 milyon euroluk transfer önerisi

İspanyol ve Avrupa futbolunun devlerinden biri olan Real Madrid, mevcut güçlü kadrosuna rağmen 2026 yazı için orta saha planlamasına şimdiden başlamış durumda. Ocak transfer döneminde büyük bir hamle beklenmese de, kulüp başkanı Florentino Perez’in 2026 yazında orta sahaya önemli bir takviye yapacağı yönündeki iddialar İspanyol medyasında giderek artıyor.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, 2025 yazında Martin Zubimendi’nin transferi için başkanı ikna edememiş, Zubimendi ise Real Sociedad’dan Arsenal’e gitmişti. Cadena SER’de gazeteci Julio Pulido’nun aktardığına göre, Los Blancos bu süreçte yapılan hataları “nihayet fark etti”.

Bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri Adam Wharton. Kulüp hakkında en güvenilir kaynaklardan biri olarak gösterilen AS, Real Madrid’in genç İngiliz orta saha oyuncusunu ciddi şekilde takip ettiğini yazdı.

Manchester United ve Liverpool da devrede

Kaynaklar Manchester United’ın Wharton’ı transferde en önemli önceliklerinden biri haline getirdiğini bildirdi. Ancak Crystal Palace, oyuncuyu ocak ayında satmaya sıcak bakmıyor.

Liverpool cephesi de boş durmuyor. Reds’e yakınlığıyla bilinen DaveOCKOP, Kasım 2025’te Liverpool’un “2026 için Crystal Palace ve İngiltere’nin yıldızı Adam Wharton adına ilk görüşmeleri yaptığını” duyurdu. Ancak E-Noticies’in haberine göre, Jude Bellingham’ın Madrid yönetimine yaptığı baskı Liverpool adına büyük bir engel oluşturuyor.

E-Noticies, Bellingham’ın Real Madrid’den Wharton için yaklaşık 80 milyon euro ödenmesini “talep ettiğini” yazdı. Haberde, Madrid yönetiminin Wharton’ı “orta sahayı garantili biçimde yeniden inşa edebilecek niteliklere sahip” bir oyuncu olarak gördüğü vurgulandı.

21 yaşındaki orta saha, Premier Lig’de pozisyonunun en iyi genç oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sezon sonunda Crystal Palace’ta kalmasının zor olduğu düşünülüyor.

Bellingham neden Wharton’ı istiyor?

Bellingham ile Wharton, İngiltere milli takımında birlikte forma giyiyor. E-Noticies’e göre Bellingham, Wharton’ın Santiago Bernabeu’ya gelmesi halinde Xabi Alonso’nun sisteminde kendi rolünün de değişebileceğine inanıyor.

Eski teknik direktör Carlo Ancelotti döneminde Bellingham, rakip ceza sahasına daha yakın oynayarak ciddi bir gol tehdidi haline gelmişti. 2023/24 sezonunda Real Madrid formasıyla 42 maçta 23 gol ve 13 asist üreten İngiliz yıldız, geçen sezon ise tüm kulvarlarda 58 maçta 15 gol ve 15 asist kaydetti. Bu sezon Alonso yönetiminde 20 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Bellingham, Real Madrid’deki ilk sezonunda sahte dokuz olarak oynadı ve olağanüstü gol rakamlarına ulaştı. İkinci hattan gelip bir forvet gibi alanı zorlayan bu rol, sistem içindeki en verimli haliydi. Şimdi ise daha yaratıcı sorumluluklar üstleniyor ancak ceza sahası çevresinde belirleyici olma özgürlüğüne yeniden ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden yönetimden net bir transfer talebinde bulundu.”

Haberde ayrıca, Real Madrid’in sağ bek için Tottenham Hotspur forması giyen bir oyuncuyla ilgilendiği, Hollandalı bir orta saha oyuncusunun da Bernabeu’ya gelmeye hazır olduğu iddialarına yer verildi. Öte yandan, Mohamed Salah’ın Real Madrid’e önerildiği ve İspanyol devinin ocak ayında Liverpool’un yıldızını kiralama ihtimaline nasıl yaklaştığı da İspanyol basınında tartışılıyor.