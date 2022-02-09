Belletti: Kariyerimin zirvesindeydim ama Lionel Messi'ye tekme bile atamadım!

Barcelona kahramanı Juliano Belletti, Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı.

Eski Barça sağ beki, Arjantinli yıldızın gençliğinde, ona tekme bile atılamayacak kadar iyi olduğunu söyledi.

2004'te Belletti, formunun zirvesindeydi ve Villarreal'deki başarılı döneminin ardından Camp Nou'ya gelmişti.

Buna karşın Messi, üst düzey takımla antrenman yapmak için davetler almaya yeni başlamıştı ve Belletti, ilerleyen yıllarda yedi Ballon d'Or kazanacak olan çocukla ilk kez bir sahayı paylaştığı zamanı hâlâ hatırlıyor.

Ne söylendi?

GOAL'e konuşan Belletti, yıldız futbolcu ile ilgili şunları söyledi:

Messi'ye karşı ilk antrenman yaptığımda adını hiç duymamıştım. Andres Iniesta geldi ve bana Messi'nin kim olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Ona dikkat etmem konusunda beni uyardı.

"Kariyerimin en iyi döneminde bana 'dikkatli ol' dedi. En iyi zamanımdaydım! Ama Messi antrenmanda topu aldığında, kime karşı oynadığı umrunda değildi.

"Bire bir, onunla başa çıkmayı bile düşünürken, beni çoktan yendiğini gördüm. Basitçe böyleydi... Onu tekmelemeye çalıştım ama yapamadım.

"Akademiden bu kadar iyi bir oyuncunun gelip doğrudan bizim takımımıza girmesi kesinlikle normal bir durum değildi."

Belletti, Messi sonrası Barcelona hakkında ne düşünüyor?

2006 Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'e karşı galibiyeti getiren golü atan Belletti, Barcelona ile şaşırtıcı olmayan bir şekilde güçlü bir bağ kuruyor.

Ayrıca yakın zamanda Camp Nou'ya teknik direktör olarak dönen Xavi ile birlikte oynadı ve Brezilyalı, eski takım arkadaşının Barça'ya Messi'nin geçen yaz ayrılmasna yol açan finansal ve kurumsal sorunlardan kurtulmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.

"Messi'nin o kulüp için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 14 yıldır çıtayı yükseltmiş, geliştirmiş bir oyuncu. Futbolda bunu başarmak neredeyse imkânsız gibi.

Ancak kulüp, Xavi, başkanJoan Laporta, gençlerle birlikte ileriye bakmalı.

"Xavi, bir oyuncu olarak dünyaya kendisinin farklı olduğunu gösterdi ve bence bir hoca olarak da durum aynı olacak.

"Şu anda kulübün ihtiyacı olan adam o. Bence şu an için Xavi ve Laporta doğru iki kişi."

Belletti şimdi ne yapıyor?

Eski sağ bek, yakın zamanda Cruzeiro'da yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra Avrupa'da teknik direktör olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

Yeni bilgiler öğrenmek için sürekli gezen Belletti, Barcelona'yı ziyaret ettikten sonra Chelsea, Manchester City, Arsenal ve Leicester City'deki yetkililer ve eski arkadaşlarla bir araya geldi.

Dünya Kupası galibi, GOAL'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada hedefinin Avrupa'da çalışmak olduğunu söyledi.

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