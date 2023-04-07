Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Joao Cancelo, Pep Guardiola'ya imalı bir mesaj gönderdi.

Cancelo, City'den Bayern'e kiralandı

İlk 11 maçta 4 asist yaptı

Şampiyonlar Ligi yarışını dört gözle bekliyor

NE OLDU? Portekizli millî futbolcu Joao Cancelo, 2019'da Manchester City'ye geldiğinden beri bir ton başarı elde etti. Sağ bek, art arda Premier Lig şampiyonlukları ve bir dizi başka yerel kupa kazandı. Ancak daha sonra oyunda kalma süresi kısalan Cancelo, bu durumdan memnun kalmadı ve ocak ayında Bayern Münih'e kiralık olarak transfer oldu.

Portekizlinin şu ana kadar Almanya'da geçirdiği süre karışık geçti. Cancelo, kulüp üyelerinin dergisi olan 51 ile yaptığı röportajda sezonun geri kalanındaki hedefleri hakkında konuşma fırsatı buldu.

Sağ bek, City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığına atıfta bulunarak bir anlamda Pep Guardiola'ya da imada bulundu.

NE SÖYLENDİ? Cancelo, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Burada olmak benim için bir onur. Herkesi alt edebiliriz.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim de büyük hayalim ve bunu gerçekleştirene kadar pes etmeyeceğim. Daha önce yapamadım ama belki bu yıl Bayern ile bunu yapabilirim."

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SIRADA NE VAR? Erling Haaland, Manchester City'de antrenmanlara geri döndü ve Guardiola'nın takımının Bayern'e karşı oynayacağı iki maçta büyük kozu olacak. Çeyrek final ilk maçı 11 Nisan Salı günü Etihad Stadyumu'nda saat 22.00'de oynanacak.