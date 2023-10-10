Son olarak Real Madrid forması giyen Eden Hazard, 32 yaşında emekli oldu.

Bir zamanlar Chelsea'de sergilediği performansla elit seviyeye çıkan, ancak son yıllarda form grafiğinde radikal bir düşüş yaşayan Eden Hazard, güzel oyuna devam etti.

Belçikalı yıldız, 32 yaşında emekli olduğunu futbol kamuoyuna duyurdu.

Ne söylendi?

Hazard, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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""6 yıl ve oynadığım 700'den fazla maçın ardından profesyonel futbolculuk kariyerime son verme kararı aldım.

"Hayalimi gerçekleştirdim, dünya çapında birçok sahada oynadım ve eğlendim. Kariyerim boyunca harika yöneticilerle, hocalarla ve takım arkadaşlarıyla tanışma şansına sahip oldum.

"Bu harika zamanlar için herkese teşekkür ederim, hepinizi özleyeceğim. Yakında saha dışında görüşürüz dostlarım."

Son olarak Real Madrid'de forma giyen Belçikalı, yaşadığı birçok sakatlığın da etkisiyle yeşil sahalardan sık sık uzak kaldı.

Hazard, Los Blancos formasıyla dört sezonda toplamda 76 maça çıkabildi.