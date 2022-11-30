Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez: Sonuç ne olursa olsun bu nesil altın jenerasyon

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez takımının Perşembe günü Hırvatistan karşısında oynayacağı Dünya Kupası maçını kazansa da kaybetse de sahip olduğu jenerasyonun altın bir nesil olduğunu söyledi. Bir turnuva kazanmanın ötesine geçerek, bir miras bıraktıklarını belirten İspanyol futbol adamı bu durumun önemine vurgu yaptı.

"Bir miras bırakmak bir turnuva kazanmaktan çok daha önemlidir.

Turnuva kazanıp arkasını getiremeyen milli takımları birçok kez gördük ama bu oyuncu grubu yaptıklarıyla saygıyı ve takdir görmeyi hak ediyor.

Belçikalı oyuncular Avrupa'nın en iyi kulüplerine gitmek için Belçika'dan çok erken yaşta ayrılıyor. Kupa kazanıyorlar ve her zaman çok kararlılar.

100'den fazla kez milli takımda oynayan sekiz oyuncumuz var. Bu oyuncular kariyerlerini milli takım için oynadılar. Bu jenerasyon sonuç ne olursa Belçika futbolunun altın nesli olmaya devam edecek.

Buna dair hiçbir şüphem yok. 11 milyon nüfuslu bir ülke dört yıl boyunca FIFA sıralamasının bir numarasında yer aldı.

Ayrıca bu jenerasyondan çok sayıda oyuncunun önümüzdeki 20 yılda teknik direktör olarak da ses getireceğine inanıyorum"