Belçika orta sahası Kevin De Bruyne, neden maçın oyuncusu seçildiğine anlam veremedi

Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Kanada'yı 1-0 yendikleri karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünü hak etmediğini düşünüyor.

De Bruyne, Kanada karşısında Belçika'nın aldığı 1-0'lık galibiyette sahadaki en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ancak Manchester City'nin yıldızı, bu ödülün neden kendisine verildiğine anlam veremedi.

Ne söylendi?

De Bruyne, maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Harika bir oyun oynadığımı düşünmüyorum. Ödülü neden aldığımı bilmiyorum. Belki de adımdan dolayıdır. Kanada'ya teşekkür ederiz."

Tecrübeli orta saha, takımın performansı hakkında ise şu yorumu yaptı: "Yeterince iyi değildik, ama neyi değiştireceğimizi biliyoruz. Bu turnuva her zaman özeldir. Stresli değildim ama kendi adıma konuşabilirim. Kendimiz için işleri zorlaştırdık ve bu durum, takımda strese neden oldu."

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Michy Batshuayi'nin golü Belçika'nın kazanmasına yetti. Ancak Kanada, bir penaltı kaçırdıktan ve hakem tarafından verilmeyen başka bir penaltıdan sonra kendisini şanssız hissedecek. Belçika üç puanla F Grubu'nun zirvesinde yer alırken, Fas ve Hırvatistan birer puana sahip.

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Belçika'yı ne bekliyor?

De Bruyne ve takım arkadaşları, grubun ikinci hafta mücadelesinde pazar günü Fas ile karşılaşacak ve bu kez daha iyi bir futbol sergilemeye çalışacak.