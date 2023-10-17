Brüksel'deki şüpheli terör saldırısında iki İsveçlinin vurularak öldürülmesinin ardından taraftarlar stadyuma kilitlendi ve maç iptal edildi.

Saldırının şehir merkezinin kuzeyindeki Boulevard d'Ypres yakınında ve maçın oynandığı King Baudouin Stadyumu'na 3 mil uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi. Felemenkçe yayınlanan yerel gazete Het Laatste'ye göre kurbanlar, İsveç formalarını giyip maça gitmekte olan iki taraftardı.

Silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, kolluk kuvvetleri olay yerini kordon altına aldı ancak henüz herhangi bir tutuklama yapılmadı. Olay, Belçika'nın Euro 2024 Elemeleri'nde Brüksel'de İsveç'e karşı oynadığı maç öncesinde meydana geldi.

Sosyal medyada dolaşan olaya ait olduğu iddia edilen videolar, silahlı bir kişinin bir kişiyi bir binaya doğru kovaladığını ve ardından silah seslerinin duyulduğunu gösteriyor. Silahlı saldırganın daha sonra turuncu bir ceket giyerek olay yerinden kaçtığı düşünülüyor.

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Het Laatste'ye konuşan bir görgü tanığı, "Tamamen şoktaydım ve hemen bağırmaya başladım" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, eski adıyla Twitter olarak bilinen X üzerinden yaptığı paylaşımda silahlı saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi.

"Bu gece Brüksel'de İsveç vatandaşlarına yönelik yürek parçalayıcı saldırının ardından İsveç Başbakanı'na en içten taziyelerimi sundum.

"Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden aileler ve dostlarla birlikte. Yakın ortaklar olarak terörle mücadele ortaktır."

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close da mevcut duruma ilişkin bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Brüksel'deki silahlı saldırının ardından polis, İçişleri Bakanı ile birlikte çalışarak şehrin ve çevredeki bölgelerin güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

"Michel Goovaerts ile koordinasyonu sağlamak için kriz merkezinde bulunuyorum."

Pazartesi akşamı, Belçika'nın ulusal kriz merkezi terör alarmını Brüksel'de en yüksek seviyeye, ülkenin geri kalanında ise ikinci en yüksek seviyeye çıkardı ve ardından Belçika ile İsveç arasındaki maç devre arasında yarıda kesildi.

Oyuncuların ikinci yarıya çıkmayı reddettikleri bildirildi ve stadyumda, "Oyuncular bugün erken saatlerde Brüksel'de yaşananlar nedeniyle maça devam etmek istemediklerine karar verdiler" şeklinde bir duyuru yapıldı.

UEFA sözcüsü ise konuya dair şunları söyledi: "Bu akşam Brüksel'de meydana gelen şüpheli terör saldırısının ardından, iki takım ve yerel polis yetkilileriyle istişarede bulunulduktan sonra, Belçika ile İsveç arasındaki ön eleme maçının iptal edilmesine karar verildi."

Öte yandan, maça gelen herkese güvenlik nedeniyle stadyumu terk etmemeleri söylendi.