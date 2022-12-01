Belçika Millî Takımı, De Bruyne ile Vertonghen'in yaşadığı gerilimin ardından toplantı yaptı

Timothy Castagne, Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki havasını temizlemek için bir toplantı düzenlediğini açıkladı.

Belçika, FIFA sıralamasında ikinci olmasına rağmen şu anda 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ve Fas'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Bununla birlikte, Kevin De Bruyne ile defans oyuncusu Jan Vertongen arasındaki saha dışı gerilim nedeniyle kampta çatlaklar olduğu bildirildi.

De Bruyne ilk olarak takım savunmasının yaşlı olduğunu vurgulamış, arıdndan da Vertonghen, Fas mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Muhtemelen çok yaşlı olduğumuz için kötü hücum ediyoruz" demişti.

Ne söylendi?

Castagne, Belçikalı oyuncuların oturup bu gerilimleri tartışmaları için çağrıldığını ancak kendisinin buna "kriz toplantısı" adını vermeyi reddettiğini açıkladı.

"Bence bu toplantıyı yapmak bizim için çok önemliydi, ancak bazı çevrelerden duymuş olabileceğiniz gibi bir kriz toplantısı değildi.

"Bazı şeyleri üzerimizden atıp fikirlerimizi paylaşmak adına önemliydi ama işler kontrolden çıkmadı. Nasıl hissettiğimizi paylaşmak ve nasıl başarabileceğimize dair fikirlerimizi paylaşmak önemliydi."

"De Bruyne'nin kötü bir şey kastettiğini düşünmüyorum. İtalya'nın EURO 202'yi savunmada Bonucci ve Chiellini ile kazandığını biliyoruz, bu nedenle yaş her zaman bir faktör değildir.

"Ellerinden gelenin en iyisini yapmamış olabilecek bir veya iki oyuncuya odaklanmamız gerektiğini düşünmüyorum. Hepimiz birlikteyiz. Daha iyi oynayabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Yaşın bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Sadece kötü oynadığımızı düşünüyorum.''

Büyük resim

Castagne, Belçika'nın sahada tam potansiyelini göstermek için oyuncular olarak birlik ve beraberlikleri üzerinde çalışmaları gerektiğini kabul etti ve şöyle devam etti:

"Evet, grup olarak birleştiğimizi düşünüyorum ama belki de yeterli değil. Dünya Kupası'nda ileri gitmek istiyorsanız, birlik olmanız ve tüm gücünüzle birlikte mücadele edebilmeniz gerekiyor.

"Takım arkadaşları olarak belki de bunu yeterince göstermiyorduk. Toplantının bu açıdan faydalı olduğunu düşünüyorum.''

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Biliyor muydunuz?

Belçika, 2022 Dünya Kupası'nda sadece bir gol attı ve 1930'da iki maç gol atamadıkları turnuvanın ardından en kötü seriyi elde etti. 2018'de ise aynı aşamada sekiz gol atmışlardı.

Belçika'yı ne bekliyor?

Belçika, perşembe günü Hırvatistan'ı yenemezse 1998'den bu yana ilk kez gruptan çıkamamış olacak.