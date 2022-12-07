Belçika kaptanı Eden Hazard, kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından uluslararası futboldan emekli oldu

Eden Hazard, Belçika'nın Katar'daki Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından uluslararası futbolu bıraktığını açıkladı.

Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard, millî takım kariyerine noktayı koydu. Kararın, Belçika'nın 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldıktan sonra turnuvadan elenmesinin ardından alındığı bildirildi. Hazard, üç grup maçında da yer aldı ancak gol atamadı. Belçika, F Grubu'nu Fas ve Hırvatistan'ın ardından üçüncü sırada tamamlamıştı.

Ne söylendi?

Tecrübeli futbolcu, emeklilik kararını şu sözlerle duyurdu: “Bugün bir sayfa kapanıyor… Sevginiz ve desteğini için teşekkürler.

"2008'den bu yana paylaştığım bu mutluluk için teşekkür ederim. Uluslararası kariyerime son vermeye karar verdim. Seni özleyeceğim…."

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Hazard, 2008-2022 yılları arasında Belçika forması ile 126 maça çıktı ve 33 gol kaydetti. 31 yaşındaki oyuncunun duyurusu, Belçika'nın sözde 'Altın Nesli'nin sonunun başlangıcını işaret ediyor çünkü teknik direktör Roberto Martinez de Belçika'nın grup aşamasında elenmesinin hemen ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.