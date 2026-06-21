Belçika, İran savunmasını aşamadı… Mısır ise Yeni Zelanda maçı öncesinde baskı altında kaldı

Belçika milli takımı, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nın 7. grubunda ilk galibiyetini elde edemedi. İran milli takımının sağlam savunması ve kalecisi Ali Rıza Piranvand’ın muhteşem performansı karşısında zorlanan Belçika, Pazar akşamı grup aşamasının ikinci turunda iki takım arasında 0-0 berabere kaldı.

Kırmızı Şeytanlar, maçın her iki yarısı boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu, ancak organize İran savunması ve kritik anlarda takımını kurtaran olağanüstü kalecinin karşısında üstünlüğünü gol olarak yansıtamadı.

Belçika’nın sonuçsuz üstünlüğü

Teknik direktör Rudi Garcia, Romelu Lukaku'yu forvet hattında, Alexis Salimakers, Kevin De Bruyne ve Leandro Trossard'ın desteğiyle 4-2-3-1'lik hücumcu bir kadro seçti.

Buna karşılık İran milli takımı, forvette Mehdi Taremi'nin liderliğinde defansif bir diziliş (5-4-1) tercih etti.

Maç erken saatlerde hareketlendi; Lukaku, kaleci Piranvand ile çarpışmasının ardından sarı kart gördü (3. dakika). Belçikalılar topun kontrolünü ele geçirdi ve ileriye doğru baskı kurdu, ancak De Bruyne ve De Kuiper’in şutları ağları bulamadı (9. dakika).

İran’ın kontra ataklardan yarattığı fırsatlar

Belçika’nın baskısına rağmen İran, Kenani’nin güçlü şutunu Courtois’nın ustaca kurtarmasıyla tehlikeli bir fırsat yakaladı (14. dakika).

Tarmi, serbest vuruştan skoru açtığını sandı, ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi (27. dakika). De Kuiper'in son dakikalardaki fırsatına rağmen (44. dakika), ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

Peranvand İran’ı kurtardı

İkinci yarıda Belçikalılar saldırılarına devam etti; Salimakers bir köşe vuruşundan bir fırsatı kaçırdı (50. dk.).

Vanaken, Castagne ve Lukebakio'nun oyuna girmesinin ardından Belçikalılar skoru bozduklarını sandılar, ancak Beranvand, De Kuiper'in yakın mesafeden çektiği şutu muhteşem bir şekilde kurtardı (59. dakika).

Njoui’nin kırmızı kartı işi zorlaştırdı

Ngoi’nin Tarmi’ye yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kart görmesi (67. dakika) ile işler Belçika için daha da zorlaştı ve Kırmızı Şeytanlar maçı 10 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Sayıca az kalan Belçikalılar hücumda etkilerini yitirirken, İran bu durumu değerlendirmeye çalıştı ancak Courtois güçlü bir şutu kurtardı (82. dakika).

Heyecan verici son dakikalar

Son dakikalarda, Piranhvand, De Kuiper’in şutlarını arka arkaya kurtararak (87. dk., 88. dk.) parlamaya devam etti ve kalesini gole kapatarak takımına değerli bir puan kazandırdı.

Grup sıralaması

Bu sonuçla Belçika milli takımı, İran ile aynı puanda (2 puan) 7. grubun geçici olarak ikinci sırasını paylaşıyor. Pazartesi sabahı Mısır ile Yeni Zelanda arasında oynanacak maçın galibi grubun lideri olacak.