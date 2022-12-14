Federasyon, kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından Roberto Martinez'in halefini bulmak için internette bir iş ilanı yayınladı

NE OLDU? Dünya Kupası'na, FIFA sıralamasında ikinci sırada olarak giren Belçika, oynadığı üç maçtan tek bir galibiyet bile alamayınca Katar 2022'de grup aşamasında elendi. 1 Aralık'ta Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldıktan turnuvaya veda eden Belçika'da Roberto Martinez, altı yıl görev yaptıktan görevinden ayrılmaya karar verdi. Belçika Futbol Federasyonu, boş koltuğu doldurmak için internete resmî olarak ilan verdi.

NE SÖYLENDİ? Federasyonun verdiği iş ilanında şunlar yazıldı: ''Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, nasıl kazanılacağını bilen tam zamanlı bir millî takım hocası arıyor. Yeni millî takım hocası son derece hırslı ve üst düzeyde gerekli uluslararası deneyime, futbol taktik bilgisi ve ön görülere ve ayrıca doğru kişisel becerilere sahip olmalı.

''En iyi oyuncuları yönetme tecrübesine sahip bir kazanan. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup oluşturmaya nasıl odaklanacağını ve genç oyuncuları nasıl entegre edeceğini bilen. Futbol federasyonu; seçimlerini veri, teknoloji ve nesnel parametrelerle destekleyen ve federasyonun sportif uzmanlığından yararlanacak bir taktik uzmanı arıyor.''

BÜYÜK RESİM: Katar 2022, ünlü 'Altın Jenerasyon' oyuncuların yer aldığı Belçika için son büyük turnuva oldu. Bu yüzden millî takımın hayal kırıklığı oluşturan performansı, kaçırılan bir fırsat olarak görüldü. Kırmızı Şeytanlar, Martinez'in hükümdarlığı sırasında herhangi bir büyük kupa alamadı. En büyük başarıları, 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlamaları oldu.

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BELÇİKA'YI NE BEKLİYOR? Yakında Euro 2024 elemelerine odaklanacak olan Kırmızı Şeytanlar, F Grubu'ndaki ilk maçta 24 Mart'ta Stockholm'de İsveç ile oynayacak.