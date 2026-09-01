Faslı milli futbolcu Neil El Aynaoui'nin Roma'dan Leipzig'e transferi, tamamlanma yolunda görünen anlaşmayı çökme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan yeni sorunların ortaya çıkmasının ardından belirsizlik dönemine girdi.

Başta "Foot Mercato" olmak üzere çeşitli kaynaklara göre, Roma ve Leipzig'in El Aynaoui transferi konusundaki anlaşması, ileri aşamalara ulaşmış olmasına rağmen artık aksama tehlikesiyle karşı karşıya.

Faslı orta saha oyuncusunun Leipzig'e 4 milyon euro karşılığında kiralık olarak transfer olması, sezon sonunda ek 25 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonuyla birlikte, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda bu opsiyonun zorunlu hale gelmesi planlanıyordu.

El Aynaoui, sağlık kontrollerinden geçmek üzere dün Pazartesi günü yola çıkmıştı; ancak bugün çeşitli raporlar, Alman kulübüne transferinin tamamlanmasını engelleyen sorunlar bulunduğunu bildirdi.

Transferi tehdit eden engellerin niteliği şimdiye kadar netleşmezken, bu durum Roma'nın transfer sezonunun son saatlerinde stratejisinin karışıklık yaşadığı bir döneme denk geliyor.

Roma'nın hamleleri

Roma ayrıca, Stuttgart'tan kanat oyuncusu Jamie Leweling ile yaklaşık 35 milyon euro karşılığında son bir transfer gerçekleştirmeyi umuyordu; ancak raporlar, oyuncuyu Almanya'dan İtalya'nın başkentine getirecek uçuşun iptal edildiğine işaret etti.

El Aynaoui'nin Leipzig'e transferinin tamamlanamaması halinde kalması, Roma'nın Manu Koné dosyasındaki hesaplarını değiştirebilir; zira kulüp, Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Chelsea'nin 60 milyon euroluk teklifini kabul etmeyi düşünebilir.

Bu durumda anlaşma, Leweling'e benzer bir mevkide oynayan ve alternatif bir seçenek olarak gündeme gelen Jamie Bynoe-Gittens'ın da Roma'ya kiralık olarak transferini kapsayabilir.

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