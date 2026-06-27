"Beklenmedik bir oyuncu"... Chelsea, Alonso döneminin ilk transferini tamamladı

Chelsea, Xabi Alonso’nun 1 Temmuz’da resmen göreve başlamasından önce yaz transfer dönemindeki ilk transferini tamamladı. Kulüp, İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka’nın Sunderland’dan takıma katılması konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı. Bu hamle, hem ulusal hem de Avrupa’da hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından takımın yeniden yapılanmasına zemin hazırlıyor.

"Sky Deutschland" kanalı, 149 kez milli forma giymiş İsviçreli oyuncuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Oyuncunun 2028 yılına kadar süren sözleşmesi nedeniyle, transferin resmi olarak tamamlanması için şu anda Sunderland ile görüşmeler devam ediyor.

Bu transfer, Real Madrid'den ayrılmasından birkaç ay sonra geçen Mayıs ortasında Chelsea tarafından resmi olarak atandığı açıklanan Xabi Alonso'nun doğrudan baskısı sonucu gerçekleşti. İspanyol teknik direktör, 2023-2024 sezonunda Almanya Ligi ve Almanya Kupası'nda çifte zafer kazanılmasında temel direklerden biri olan, Bayer Leverkusen'deki eski kaptanıyla yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor.

Chaka, hem Arsenal'deki kariyeri hem de Sunderland'ı tarihi bir Avrupa Ligi katılımına taşıdığı dönemlerde Premier Lig'de geniş bir deneyime sahip; bu da performansında düşüş yaşayan ve orta sahada lider bir figüre ihtiyaç duyan Chelsea için onu önemli bir kazanç haline getiriyor.

Transfer piyasasındaki hareketlere gelince, Chelsea, Mark Kokorela'nın Real Madrid'e transferine zaten izin verdi; Enzo Fernández'in adı ise hâlâ Real Madrid ile güçlü bir şekilde anılıyor. Ayrıca, iddialı yeniden yapılanma planı kapsamında, Strasbourg'dan Valentin Barco'nun takıma katılması bekleniyor.

Chelsea yönetiminin önündeki en büyük zorluk, Sunderland’ı kaptanını bırakmaya ikna etmek. Kaptan, şu anda İsviçre milli takımıyla 2026 Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Bu arada, The Blues, Xabi Alonso’nun liderliğinde Premier Lig’in zirvesine hızlı bir şekilde geri dönmeyi hedefliyor.