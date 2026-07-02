Beklenmedik bir ceza, Trezeguet’in Suudi Ligi’ne transferini bozdu

Mısırlı Al-Ahly kulübünün kanat oyuncusu Mahmoud Hassan “Trezeguet”in Suudi Ligi’ne transferi, beklenmedik bir ceza nedeniyle tehlikeye girdi.

Bazı basın haberleri, Al-Ahly'nin yeni sezon başlamadan önce oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istemesi nedeniyle, Suudi Riyad kulübünün önümüzdeki yaz transfer döneminde Mısırlı kanat oyuncusuyla sözleşme imzalamak istediğini ortaya koymuştu.

Ancak Suudi gazetesi "El Şark El Awsat", Riyad kulübünün yaz transfer döneminde herhangi bir yeni transfer yapmasının yasaklandığını doğrulayarak büyük bir sürpriz yaptı.

Gazete, Suudi Lig Birliği’nin kararı uyarınca, mali denetim yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirememeleri nedeniyle şu anda yeni sözleşmeler yapması yasaklanan 4 kulüp arasında Riyad ve Şabab kulüplerinin de yer aldığını açıkladı.

Mali Denetim Komitesi, her iki kulübün yetkilileriyle birkaç toplantı düzenleyerek, gerekli şartları yerine getirmeleri için gerekli talimatları ve uyarıları iletti; ancak kulüpler, onaylanan kriterleri karşılayan bir mali plan sunmayı başaramadı.

Lig Birliği, bu kararın nedeninin, kulüplerin gelecekte yerine getiremeyebilecekleri ve kendilerini ağır cezalara maruz bırakabilecek yeni yükümlülükler üstlenmeden önce mali durumlarının sağlamlığından emin olmak olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz dönemde Suudi Lig Birliği’ne bağlı Mali Denetim Komitesi’nin rolü konusunda tartışmalar yaşanmıştı; zira birçok kulüp, yaz transfer döneminde yeni sözleşmeler imzalamak için gerekli onayları alamamıştı.