Benzema'nın OL hücumunda son bir kez fırtına gibi eseceğine dair romantik düşünce, yaz transfer döneminde oldukça gerçekçi bir senaryoydu. L'Equipe'e göre kulüp yönetimi, Ligue 1'e dönüşe ilgisini yoklamak için golcüyle temasa geçti.

Ancak finansal fedakârlık yapmaya hazır olması, Suudi Arabistan'daki durumunun hukuki komplikasyonlarını aşmaya yetmedi.

39 yaşındaki Fransız, Al-Hilal ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana kulüpsüz olsa da 2030'a kadar Suudi Arabistan Pro Ligi'nin elçisi olarak bağlı durumda.

Benzema'nın danışmanlarının iki rolü bir arada yürütmenin yollarını aradığı belirtiliyor, ancak Fransa'nın en üst düzey liginin gereklilikleri, Suudi Arabistan'daki yükümlülüklerinin beraberinde getirdiği seyahatler ve görevlerle bağdaşmaz görüldü.

İddiaya göre teknik direktör Simone Inzaghi ile sorunlar yaşadı

Benzema'nın Suudi Arabistan'ın başkentindeki dönemi birkaç gün önce sona erdi. Bu ayrılık, hücum hattı için daha genç ve daha dinamik bir santrfor isteyen teknik direktör Simone Inzaghi ile sürtüşmeler yaşandığına dair haberlerin ardından geldi.

Bu ayrılığın tetikleyicisi, kulübün transfer piyasasındaki agresif hamleleri, özellikle de Aston Villa'dan Ollie Watkins transferiydi. İngiltere Milli Takımı oyuncusu ilk 11'deki yeri almak için geldiğinden, Benzema'nın rolü giderek gereksiz hale geldi.

Karim Benzema: Kariyer sonuna dair işaretler artıyor

Lyon'a dönüş kapısının görünüşe göre kapanması ve Suudi Arabistan'daki oyunculuk döneminin de sona ermiş gibi görünmesiyle, golcünün kariyerini noktalayabileceğine dair spekülasyonlar artıyor.

Benzema, Lyon altyapısında yetişti ve profesyonel olarak kulüple dört şampiyonluk kazandı. 2009'da Real Madrid'e transfer oldu ve en büyük zaferlerini burada yaşadı. Benzema, Eflatun-Beyazlılar ile beş kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 2022'de Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. 2023'te yoluna Suudi Arabistan'da devam etti; burada önce Al-Ittihad, son olarak da Al-Hilal forması giydi.