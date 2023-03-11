BBC, bir dizi büyük ismin programdan çekilmesinin ardından bu gece Match of the Day programını, bir sunucu ve uzmanlar olmadan yayınlayacak.

NE OLDU? BBC, sosyal medyada İngiltere hükümetinin göçmen politikasını eleştiren Gary Lineker'i görevden aldıktan sonra ekran yeteneğinden mahrum kaldı. Programın daimi konukları olan Ian Wright ve Alan Shearer da Lineker'i desteklemek için programda yer almayacaklarını açıkladılar. Ayrıca Alex Scott, Micah Richards, Jermaine Jenas, Mark Chapman ve Kelly Somers da çalışmayacaklarını doğruladılar. BBC, programı sunucular ve uzmanlar olmadan yayınlayacağını duyurmak zorunda kaldı. Ancak kanal, maç spikerlerinin geri çekilmesi ve oyuncular sendikasının şirkete hiçbir röportaj verilmeyeceğini doğrulamasıyla sarsıldı.

NE SÖYLENDİ?: Sky Sports yorumcusu Gary Neville, Lineker'in kovulduğunu açıklamasının ardından Wright'ın da Lineker'e destek vermesine şaşırmadı. Manchester United'ın eski oyuncusu, daha sonra format değişikliğini tahmin etti ve Twitter'da şöyle yazdı: "Ian Wright'ın da bunu yapacağından hiç şüphem yoktu! peki şimdi programa kim devam edecek?!"

VE DAHA FAZLASI: BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye, Lineker hakkında sorular soruldu. Davie, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bence her zaman orantılı eylemde bulunmaya çalışıyoruz ve yaptığımız da buydu. Açıklamaya ek yapmak istemiyorum. Çok yapıcı tartışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Açıklama çok net ve biz de bu noktadayız. İnsanların programdan çekilme kararını verme haklarına kesinlikle saygı duyuyorum. BBC Sport, hafta sonu için hazırlayacağı programa bakmalı."

DAHA BÜYÜK RESİM: BBC, programın formatını değiştirme kararını şu açıklama ile duyurdu: "Bazı uzmanlarımız programda yer almak istemediklerini söylediler. Maç özetleri; stüdyo sunumu ve konuklar olmadan yayımlanacak."

Ardından programdaki tüm maç yorumcularının da kanalı boykot ettiği doğrulandı.

Bununla birlikte, futbolcuların sendikası PFA, cumartesi sabahı BBC'ye röportaj verilmeyeceğini açıklayan bir duyuru yaptı: "PFA, toplu bir pozisyon almak ve bu geceki programın bir parçası olmamayı seçenlere destek gösterebilmek isteyen üyelerle konuşuyor.

"Bu konuşmalar sırasında; yayın taahhütlerini yerine getirmemeyi tercih eden çalışanları, karşılaşabilecekleri tüm zorluklarda destekleyeceğimizi açıkça belirttik."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Bu hafta sonu Match of the Day programında maçlar, bir sunucu ve yorumcu olmadan yayınlanacak. Programa son anda ekleme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil, ancak BBC'nin Premier Lig'in küresel yayın hizmetini kullanma seçeneği var.