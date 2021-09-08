Bayern'in yıldızlarından aşı kampanyasına dev bağış

Sahadaki uyumlarıyla dikkat çeken ikili, bu kez güçlerini rakiplerle değil covid-19’la mücadele etmek için birleştirdi.

Bayern Münih’in ve Almanya milli takımının iki yıldızı Joshua Kimmich ve Leon Goretzka, UNICEF’in düzenlediği global aşı kampanyasına 500 bin euro bağışladı.

İki oyuncu, Mart 2020’de ‘WeKickCorona’ adını verdikleri bir bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya Mats Hummels, Almanya milli takımı teknik direktörü Hansi Flick, NBA’de oynayan Dennis Schröder ve kayak şampiyonu Felix Neureuther gibi önemli isimler destek vermişti.

Kampanya çerçevesinde aralarında aşevleri, hastaneler, hayvan barınakları, evsiz dayanışması ve kan bağışı derneklerinin de bulunduğu 700 yardım organizasyonuna altı milyon euro’nun üzerinde kaynak sağlanmıştı.

UNICEF, tarihteki en büyük aşı kampanyası olan ‘COVAX’ ile dünyanın en yoksul 92 ülkesine aşı ulaştırıyor. Söz konusu girişim, yaklaşık 132 bin kişinin aşılanması için gereken ulaştırma masraflarını karşılıyor.

Ne söylediler?

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Goretzka, covid-19 ile mücadelede taşıdıkları sorumluluğa dikkat çekti.

“Pandemi sadece ulusal değil, aynı zamanda global bir sorun. Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak, covid-19 ile mücadelede yoksul ülkelere göre daha iyi imkanlara sahip. Joshua ile ‘WeKickCorona’ kampanyasını başlatmaya hemen karar vermiştik. Şimdide global aşı programı COVAX’e destek veriyoruz.”

Kimmich ise kampanyanın destekçilerine teşekkür etti.

“Özellikle Çocuk Dayanışma Fonu’nun yaptığı işler çok değerliydi. Leon ve ben, ‘WeKickCorona’ya’ destek veren herkese minnettarız. Pandemiyle mücadeleye birçok kanaldan devam ediyoruz.”

Federasyon da payına düşeni yaptı

Almanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası elemelerinde Almanya’nın Ermenistan’ı konuk ettiği maç öncesinde stadyum önüne iki adet aşılama otobüsü yerleştirmişti. Federasyon ayrıca aşı sertifikasının rengine göndermede bulunan, ‘Hakem, benim zaten bir sarım var’ kampanyasıyla da aşılamanın önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

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