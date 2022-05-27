Takımıyla iki yıl daha sözleşme uzatan Alman yıldız, transfer söylentilerinden sıkılmış gibi görünüyor.

Thomas Muller, Bayern Münih'in Liverpool forveti Sadio Mane’yle ilgilenmesine alaycı bir cevap verdi ve Alman oyuncu, tüm söylentiler doğru olsaydı Allianz Arena'da her yıl 45 kişilik bir kadronun olacağını belirtti.

Liverpool ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mane hakkında çok sayıda tartışma yaşandı.

Ancak Muller, ortaya atılan bu tür spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı konusunda ısrarcı.

Muller, söylentiler hakkında ne dedi?

Alman yıldız Bild'e şunları söyledi: "Söylentideki her oyuncu bize transfer olsaydı, her yıl 45 kişilik bir kadromuz olurdu.

"Temmuz başında Sabener Strasse'de [Bayern'in antrenman sahasında] olacağım ve orada başka kim olacağını göreceğiz.”

Mane, Liverpool'daki geleceği hakkında ne söyledi?

30 yaşındaki oyuncu, 2021-22'de Liverpool'da başka bir verimli sezon geçirdi ve Kırmızılar’ın İngiltere Lig Kupası, FA Cup zaferine yardımcı oldu ve şimdi, hedeflerinde Şampiyonlar Ligi kupası var.

50 maçta 23 gol kaydetti ve Kırmızılar için toplamda 100’den fazla maça çıktı, ancak henüz bir sözleşme uzatma konusundan anlaşma sağlanamadı.

Yine de Mane, cumartesi günü Stade de France'da Real Madrid ile karşılaşacakları maç öncesinde gelecek planlarını söyleyerek bazı imalarda bulunuyor: "Dürüst olmak gerekirse, kendimi şu anda çok iyi hissediyorum ve tamamen cumartesi günü oynayacağımız mücadeleye odaklanmış durumdayım.

"Finalden önce vermem gereken cevap bu. Cumartesi günü bana bu soruyu yeniden sorun ve o zaman size duymak istediğiniz en iyi cevabı vereceğim.

“Şimdilik gidip kazanalım, çünkü başka şeylere vaktim yok. Kazanmak için mümkün olan her şeyi yapacağım ve bu, bizim en büyük hayalimiz. Sonra sana cevabımı vereceğim."

Muller, 2022-23'te Bayern'de mi olacak?

Mane, Bayern için ulaşılmaz olduğunu kanıtlayabilirken, uzun süredir sadık bir şekilde kulüpte devam eden Muller, 2024'e kadar kendine ait yeni şartları taahhüt etti.

TZ tarafından Münih'teki kalış süresini neden uzattığı sorulan 32 yaşındaki oyuncu, "Bu basit bir cevap, çünkü burada profesyonel futbolda sevdiğim her şeye sahibim.

"Başka yerde nasıl bir şey olduğunu yargılayamam, ama burada kesinlikle hem ulusal hem de uluslararası şampiyonluklar için oynadığımı biliyorum.

"Geçtiğimiz 10-15 yılda birçok şampiyonluk kazandık ve her zaman Avrupa’nın en büyük kupası için oynadık. Bu yüzden, her koşul süper ve hiçbir şekilde sıkıcı değil.

"2025'e kadar, aklımda en üst seviyede oynamak var. Bu olur mu, bilmiyorum. Tek düşüncem bu” dedi.

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